Kimse ne olduğunu anlayamadı! 140 yıllık tarihi köprü kayboldu,180 kilometre ötede ortaya çıktı

yüzyılın sonlarında İngiltere'de inşa edilip Brezilya'ya getirilen ve dönemin en önemli demiryolu ağlarından biri olan tarihi Ferrovia Oeste de Minas hattının kalbinde yer alan bu köprü, Campo das Vertentes bölgesindeki Prados kırsalını birbirine bağlıyordu. Yaklaşık 20 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe sahip ve tamamen demirden oluşan bu devasa yapı, tren seferlerinin durdurulmasının ardından bile bölge halkı, doğa tutkunları ve bisikletçiler için vazgeçilmez bir geçiş noktasıydı.

Ancak yerinde duran köprünün, sadece birkaç gün içinde tamamen ortadan kaybolması bölge sakinlerini büyük bir şoka uğrattı.

TONLARCA AĞIRLIKTALİ YAPI SESSİZCE NASIL ÇALINDI?

Olayın sosyal medyada bu kadar viral olmasının en büyük nedeni, hırsızlığın boyutu. Yetkililerin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler, bunun sıradan bir hırsızlık değil, son derece profesyonel bir mühendislik operasyonu olduğunu kanıtlıyor. Bölgede bulunan ağır yük kamyonu lastik izleri, ekskavatör ve endüstriyel kesim aletlerine ait kalıntılar, köprünün önce parçalara ayrıldığını, ardından dev araçlara yüklendiğini gösteriyor. Üstelik bu işlem sırasında operasyonun gizli kalması için bölgeye giden yolların toprak dökülerek kapatıldığı ve olası tanıkların geçişinin kasıtlı olarak engellendiği düşünülüyor.

Polis ekipleri, "Dev bir köprü nasıl görünmez olabilir?" sorusunun yanıtını ararken, gelen isimsiz ihbarlar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Sırra kadem basan köprü, 10 Haziran 2026'da Prados'tan tam 180 kilometre uzaklıkta, Lima Duarte ilçesine bağlı dünyaca ünlü turistik bölge Serra de Ibitipoca'da bulundu. Yapının, sürdürülebilir turizm ve çevre koruma projeleriyle tanınan "Ibiti Projesi"ne ait bir araziye yerleştirildiği tespit edildi.

Tesis yetkilileri yaptıkları resmi açıklamada, köprüyü antika eserler satan uzman bir tüccardan yasal yollarla satın aldıklarını iddia etti. İrsaliye, taşıma belgeleri ve gerekli tüm resmi izinlere sahip olduklarını savunan proje yönetimi, köprünün çalıntı olabileceğine dair şüphelerin doğmasının ardından polis ekipleriyle tam bir iş birliği içine girdiklerini duyurdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Köprünün fiziki olarak bulunması, hukuki sürecin sadece başlangıcı. Minas Gerais Sivil Polisi, Federal Polis ve yerel savcılık, bu asırlık mirası yerinden sökenleri, satışı organize eden aracıyı ve sahte evraklarla nakliyeye onay veren yetkilileri tek tek tespit etmek için derinlemesine bir inceleme yürütüyor. Tarihi demiryolu kalıntılarının lüks turizm projeleri veya koleksiyonerler için devasa kar marjları yaratması, olayın arkasında tarihi eser kaçakçılığına odaklanan organize bir ağın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Diğer yandan, kültürel kimliklerinin en önemli sembollerinden birini kaybeden Prados halkı, mirasının derhal ait olduğu yere döndürülmesi için dijital platformlarda büyük bir kampanya başlattı. Prados Belediyesi yetkililerinden Luís Belo, köprü için özel bir karşılama töreni planladıklarını belirtirken, yapının zarar görmeden eski yerine monte edilebilmesi için ağır iş makinelerinin de dahil olacağı dev bir lojistik operasyon üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Şimdi tüm gözler, asırlık köprünün 180 kilometrelik sır dolu yolculuğunu aydınlatacak olan soruşturma sonuçlarına çevrilmiş durumda.