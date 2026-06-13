Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 140 yıllık tarihi köprü kayboldu,180 kilometre ötede ortaya çıktı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde film senaryolarını aratmayan bir tarihi eser hırsızlığı yaşandı. Prados kırsalında bulunan tonlarca ağırlığındaki asırlık demir köprü, kaybolduktan günler sonra 180 kilometre uzaklıktaki turistik bir tesiste bulundu. Tüm ülkenin konuştuğu kayıp köprünün, nasıl çalındığına ve kilometrelerce öteye nasıl taşındığına dair gizem, yetkililerin yürüttüğü kapsamlı soruşturmayla aydınlatılmaya çalışılıyor.

Gökçen Kökden
  1. yüzyılın sonlarında İngiltere'de inşa edilip Brezilya'ya getirilen ve dönemin en önemli demiryolu ağlarından biri olan tarihi Ferrovia Oeste de Minas hattının kalbinde yer alan bu köprü, Campo das Vertentes bölgesindeki Prados kırsalını birbirine bağlıyordu. Yaklaşık 20 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe sahip ve tamamen demirden oluşan bu devasa yapı, tren seferlerinin durdurulmasının ardından bile bölge halkı, doğa tutkunları ve bisikletçiler için vazgeçilmez bir geçiş noktasıydı.

Ancak yerinde duran köprünün, sadece birkaç gün içinde tamamen ortadan kaybolması bölge sakinlerini büyük bir şoka uğrattı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 140 yıllık tarihi köprü kayboldu,180 kilometre ötede ortaya çıktı 1

TONLARCA AĞIRLIKTALİ YAPI SESSİZCE NASIL ÇALINDI?

Olayın sosyal medyada bu kadar viral olmasının en büyük nedeni, hırsızlığın boyutu. Yetkililerin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler, bunun sıradan bir hırsızlık değil, son derece profesyonel bir mühendislik operasyonu olduğunu kanıtlıyor. Bölgede bulunan ağır yük kamyonu lastik izleri, ekskavatör ve endüstriyel kesim aletlerine ait kalıntılar, köprünün önce parçalara ayrıldığını, ardından dev araçlara yüklendiğini gösteriyor. Üstelik bu işlem sırasında operasyonun gizli kalması için bölgeye giden yolların toprak dökülerek kapatıldığı ve olası tanıkların geçişinin kasıtlı olarak engellendiği düşünülüyor.

Polis ekipleri, "Dev bir köprü nasıl görünmez olabilir?" sorusunun yanıtını ararken, gelen isimsiz ihbarlar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Sırra kadem basan köprü, 10 Haziran 2026'da Prados'tan tam 180 kilometre uzaklıkta, Lima Duarte ilçesine bağlı dünyaca ünlü turistik bölge Serra de Ibitipoca'da bulundu. Yapının, sürdürülebilir turizm ve çevre koruma projeleriyle tanınan "Ibiti Projesi"ne ait bir araziye yerleştirildiği tespit edildi.

Tesis yetkilileri yaptıkları resmi açıklamada, köprüyü antika eserler satan uzman bir tüccardan yasal yollarla satın aldıklarını iddia etti. İrsaliye, taşıma belgeleri ve gerekli tüm resmi izinlere sahip olduklarını savunan proje yönetimi, köprünün çalıntı olabileceğine dair şüphelerin doğmasının ardından polis ekipleriyle tam bir iş birliği içine girdiklerini duyurdu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Köprünün fiziki olarak bulunması, hukuki sürecin sadece başlangıcı. Minas Gerais Sivil Polisi, Federal Polis ve yerel savcılık, bu asırlık mirası yerinden sökenleri, satışı organize eden aracıyı ve sahte evraklarla nakliyeye onay veren yetkilileri tek tek tespit etmek için derinlemesine bir inceleme yürütüyor. Tarihi demiryolu kalıntılarının lüks turizm projeleri veya koleksiyonerler için devasa kar marjları yaratması, olayın arkasında tarihi eser kaçakçılığına odaklanan organize bir ağın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Diğer yandan, kültürel kimliklerinin en önemli sembollerinden birini kaybeden Prados halkı, mirasının derhal ait olduğu yere döndürülmesi için dijital platformlarda büyük bir kampanya başlattı. Prados Belediyesi yetkililerinden Luís Belo, köprü için özel bir karşılama töreni planladıklarını belirtirken, yapının zarar görmeden eski yerine monte edilebilmesi için ağır iş makinelerinin de dahil olacağı dev bir lojistik operasyon üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Şimdi tüm gözler, asırlık köprünün 180 kilometrelik sır dolu yolculuğunu aydınlatacak olan soruşturma sonuçlarına çevrilmiş durumda.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 4 bin yıldır mühürlüydü! Çamur zarfın içindeki sır çözüldüKayseri'de 4 bin yıldır mühürlüydü! Çamur zarfın içindeki sır çözüldü
Türkiye’nin bu toprağından şifa fışkırıyor! Uzmanlar bile şaşkınTürkiye’nin bu toprağından şifa fışkırıyor! Uzmanlar bile şaşkın

Anahtar Kelimeler:
Dünya Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.