Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda yere yığıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Tonya ilçesi Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın kafasında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Baştan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)
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