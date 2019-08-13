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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda yere yığıldı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Trabzon'un Tonya ilçesinde nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet ettiği Sabri Baştan (86), ağır yaralandı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda yere yığıldı

Olay, saat 15.00 sıralarında Tonya ilçesi Şarlı Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada gezen Sabri Baştan, bir anda yere yığıldı. Çevredekiler tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baştan'ın kafasında mermi girişi tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Baştan, ambulans helikopter ile alınarak Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Baştan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Tonya yorgun mermi

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