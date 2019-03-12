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Kimse ondan gözünü alamıyor ama... Dünya bu itirafı konuşuyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

ABD'deki Los Angeles kentinde hayatını sürdüren Luna Montana, sosyal medyada yayınladığı videolarıyla isminden sıkça söz ettiriyor. Instagram'da on binlerce takipçisi bulunan 18 yaşındaki balerin, 'Vücudumdan Nefret Ediyorum' ismiyle yayınladığı videosu ile tanınırlığını ülke sınırlarının dışına taşımayı başardı.

Dünya basınının ilgisini çekmeyi başaran Luna, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olduğunu iddia ederek vücut şeklini çalıştığı sektörün belirlediğini vurguladı. İşte 3 yaşında dans etmeye başladığını söyelyen Luna'nın olay yaratan itirafı...

18 yaşındaki balerinden şaşırtan itiraf

Henüz 18 yaşındaki balerin, vücudundan nefret ettiğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Luna Montana, Youtube videolarıyla meşhur.
Luna, 'Vücudumdan Nefret Ediyorum' başlıklı videosuyla dünya basınının ilgisini çekti.
Instagram’da da on binlerce takipçisi olan genç kadın, bütün balerinlerin az ya da çok Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olduğunu iddia etti.
BDB, kişinin vücudundaki görünümle ilgili hayali bir kusur ile aşırı ölçüde uğraşıp durmasıyla belirgin bir algı bozukluğu.
Luna Montana, bu sektörün, çalışanlarının vücudunun şeklini belirlediğini vurguladı.
Dansçıların ve balerinlerin algısının bu taleplerle şekillendiğini ve bu yüzden herkesin kaygılı olduğunu belirtti.
Kendi vücudunun şekli yüzünden kaygı duyan insanların, anoreksi gibi ölümcül hastalıklara kapılabildiğini söyledi.
3 yaşından beri dans ettiğini bildiren Luna Montana, BDB yüzünden sıkıntı yaşayanlara yalnız olmadıkları mesajını verdi.
Sosyal medya kullanımını, kaygı yaratmayacak şekilde kullanma vurgusunda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
balerin Vücut

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