Kimsenin bilmediği 5 Netflix dizisi! Bağımlılık yaratacak

Diğer tüm platformlar gibi Netflix de her geçen gün izleyici kitlesine sunduğu farklı hikayeleri konu alan dizilerle abone sayısını artırmayı hedeflemektedir. Yorucu bir günün ardından kendini şımartmak isteyen izleyicilerin, yüzlerce içeriğin olduğu platformda izleyecek yeni bir yapım bulması ise giderek zorlaşmaktadır. Bu noktada ise çok fazla bilinmeyen diziler araştırılmaya başlanmıştır.

Kimsenin bilmediği 5 Netflix dizisi!

1. Unbelievable (2019) - IMDb: 8.4

Gerçek bir hikayeden alınan Unbelievable'da Marie, genç bir kızdır ve bir gün tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunur. Fakat tecavüze edildiğine dair hiçbir kanıt olmadığı iddia edilerek yalan söylemekle suçlanır. Bu olayın ardından yıllar geçer ve benzer olayları inceleyen iki dedektif Marie'nin davası üzerinde çalışmaya başlar. Marie'nin yalan söyleyip söylemediği, suçlu mu yoksa mağdur mu olduğu araştırılır. Bu dizi, Pulitzer Ödüllü bir haberden esinlenilerek çekilmiş bir dizidir.

2. Godless (2017) - IMDb: 8.3

1880’lerin Batı Amerika’sında, kanunlara karşı gelen Frank Griffin, çevresine korku salan bir haydut olarak tanınır. Bir zamanlar ortağı olan Roy’la yolları ayrılan Frank, şimdi onu bulmak için izini sürmektedir. Bu arayış onu, New Mexico’da yalnızca kadınların yaşadığı gizem dolu La Belle kasabasına götürür. Eğer Vahşi Batı atmosferini sevenlerdenseniz, aksiyonun ve gerilimin eksik olmadığı bu dizi tam size göre olabilir.

3. Marco Polo (2014–2016) - IMDb: 8.0

Dizide ünlü Venedikli gezgin Marco Polo'nun gençliği anlatılmaktadır. Marco Polo, 13. yüzyılda Kubilay Han'ın hükümdar olduğu Çin'e gelerek bölge kültürünü, politikasını ve savaşları hakkında araştırma yapmak ister. Üç yıl boyunca seyahat ederek Çin'e gelen Marco Polo, Kubilay Han tarafından esir alınır. Kubilay Han, Moğolistan'ı alabilmek için kardeşiyle bir savaşa girer. Bu çatışma içerisinde kalan Marco, Kubilay Han'ın imparatorluğunu korumasında ona yardımcı olur.

4. GLOW (2017–2019) - IMDb: 8.0

1980'li yıllarda oyuncu olmak için her seçmeye katılan Ruth, kendisine uygun bir rol bulamaz. İşsiz ve parasızlıkla mücadele eden Ruth bir gün ilginç bir seçmeye katılır. Son şansı olarak düşündüğü bu seçmelerde ise kadın güreşçiler arandığını öğrenir. Ruth, bu seçmelerle beraber oldukça ilginç bir camiaya adım atar.

5. Spinning Out (2020) - IMDb: 7.6

Son derece hırslı bir buz pateni sporcusu olan Kat Baker, gerçekleştirdiği bir performans esnasında kaza geçirir ve hayatı altüst hale gelir. Kat, kazadan sonra kariyerini sürdürebilmek için çalışmaya başlar. Kariyeri için çabalarken diğer yandan da kişisel ve ailevi problemleriyle uğraşır. Fakat ortaya çıkmaması gereken önemli bir sırrı vardır.