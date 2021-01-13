Kimsenin dudak bükmeden yiyeceği İzmir köfte tarifi! Altın değerinde püf noktası...

Köfte tek başına kuşkusuz bir lezzet harikası. Fırında yapılan İzmir köftesi ise yanındaki patates, biber ve domatesiyle mükemmel bir şölen. Peki İzmir köftesi nasıl yapılır, tarifimizi videolu anlatımla usta şeften dinleyebilirsiniz. İzmir köftenin püf noktaları da videonun içinde gizli.

İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ

600 gram kıyma

100 gram soğan

2 adet yumurta

120 gram ekmek içi

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam kimyon

Maydanoz

Sosu için;

350 gram domates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

Tereyağ

İZMİR KÖFTE YAPILIŞI