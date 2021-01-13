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Kimsenin dudak bükmeden yiyeceği İzmir köfte tarifi! Altın değerinde püf noktası...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Ege'nin kendine özgü et yemeklerinden biridir İzmir köfte. Fırında patatesle birlikte pişen köftelerin tamamlayıcısı özel olarak hazırlanan domates sos oluyor. İzmir köftenin yanına en çok yakışan ise bol tereyağlı pirinç pilavı. Akşam yemeğinde ziyafet çekmek isteyenler için tarifin detaylarını usta şef Semen Öner anlattı.

Köfte tek başına kuşkusuz bir lezzet harikası. Fırında yapılan İzmir köftesi ise yanındaki patates, biber ve domatesiyle mükemmel bir şölen. Peki İzmir köftesi nasıl yapılır, tarifimizi videolu anlatımla usta şeften dinleyebilirsiniz. İzmir köftenin püf noktaları da videonun içinde gizli.

İZMİR KÖFTE MALZEMELERİ

  • 600 gram kıyma
  • 100 gram soğan
  • 2 adet yumurta
  • 120 gram ekmek içi
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam kimyon
  • Maydanoz

Sosu için;

  • 350 gram domates
  • 1 kaşık domates salçası
  • 1 kaşık biber salçası
  • Tereyağ

İZMİR KÖFTE YAPILIŞI

  • Köfte harcını hazırlamak için, kıymanın içine önce rendelenmiş soğan, 2 yumurta, ıslatılmış ekmek içi tuz ve karabiberi ilave edip, yoğurun.
  • Daha sonra kıyılmış maydanozu da ilave edin ve tekrar yoğurun.
  • Yoğurduğunuz köfte harcından, iri bir ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak şeklinde köfteler hazırlayıp, bir kenara dizin.
  • Önceden tencerede hazırlamış olduğunuz ısıtılmış yağda, hazırladığınız bu köfteleri alt üst ederek kızartın.
  • Bir tarafta sosu için, küçük küçük doğranmış domatesleri 5 dakika yağsız tavada çevirerek püre haline getirin. Domates salçası, biber salçası, su ve tereyağını ilave ederek sosunu hazırlayın.
  • Köftelerin üzerine, hazırladığınız bu sosu dökerek, orta ateşte 15-20 dakika pişirin.
  • Köfteleri salçası ile tabağa alarak, domates ve maydanoz eşliğinde servis edin.
  • Afiyet olsun.

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