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Kimsesizler başlamadan olay oldu! RTÜK müdahalesiyle adı 'Çocukluk' oldu

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldıkları Kimsesizler dizisi başlamadan gündem oldu. RTÜK'e yapılan şikayet sonrası Kimsesizler dizisinin adı değişti.

Kimsesizler başlamadan olay oldu! RTÜK müdahalesiyle adı 'Çocukluk' oldu

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, 'Çocukluk' dizisi, 9 Ekim Cuma günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken; Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor. Dizi başlamadan olay oldu ve diziyle ilgili RTÜK'e şikayet yağdı.

FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yapılan şikayetlerin ardından, 'Kimsesizler' dizisinin adını 'Çocukluk' olarak değiştirme kararı aldı.

RTÜK, FOX TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattıRTÜK, FOX TV'nin yeni dizisi Kimsesizler ile ilgili inceleme başlattı

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır… (Medyaradar)

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