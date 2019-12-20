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Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

BBC BBC
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2020 ABD Güzellik Yarışması Miss America'yı, sahnede laboratuvar deneyi yapan Virginialı bir biyokimya uzmanı kazandı.

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Connecticut'taki finalde 50 rakibini geride bırakarak güzellik kraliçesi seçilen 24 yaşındaki Camille Schrier, teşekkür konuşmasında güzellik yarışmalarıyla ilgili kalıpları kırmak istediğini söyledi.

Virginia Commonwealth Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Schrier, 50 bin dolarlık burs kazandı.

Schrier'in, jüri üyelerine "Amerika güzelinin, (insanları) eğitecek biri olması lazım" dediği belirtiliyor.

Camille Schrier, ABD Güzellik Kraliçesi olarak bir yıl boyunca ilaç güvenliği konusunda bir kampanya yürütecek.

Schrier, Haziran'da Virginia güzeli seçildiği finalde de "hidrojen peroksidin ayrışması" temalı bir kimya deneyi yapmıştı ve seçilmesinde bunun en önemli faktörlerden biri olduğunu söylemişti.

MAYOLU BÖLÜM KALDIRILDI

Schrier'in güzellik kraliçesi seçilmesi 2018'de bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığı ABD güzellik yarışması için yeni bir ilerici adım olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl "dış görünüş" de kraliçe seçilebilmek için bir kriter olmaktan çıkarılmıştı.

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Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson geçen yıl bu kararları açıklarken kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin parçası olmak istediklerini söylemişti.

1989 ABD güzeli olan Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.

Organizatörler, farklı bedenlerdeki kadınların da aday olmasına izin veren yeri kriterlerin yarışmaya ilgiyi artırdığını söylüyor.

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KİMYA DENEYİ güzellik kraliçesi abd

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