Kimyasalları bir kenara bırakın: Sağlığınıza sağlık katan sarımsak çayı

Soğanlı bir bitki türü olan sarımsağın içeriğinde 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, çinko, A, B1 ve C vitaminleri, çinko ve germanyum bulunur. Güçlü bir antibiyotik olan bu doğal kaynak, vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır.

VÜCUDU BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYOR

Sarımsak düzenli tüketildiğinde kansere yakalanma riskini azaltır. Yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kalp dostu bir besindir. Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede kalp krizi riskini en aza indirir.

Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer. Karaciğer, safra kesesi ve akciğer gibi hayati organları güçlendirir.

Saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini azaltır.

Ateş ve yüksek tansiyonu düşürme özelliği bulunur.

Sarımsağın bu etkilerinden yararlanmak için alternatif bir yöntem olarak çayını içebilirsiniz. Sarımsak çayını hazırlamak için;

4 bardak su

4 diş ezilmiş sarımsak

1/2 adet limon

Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Suyu tencereye koyun ve ezilmiş sarımsaklarla beraber kaynamaya bırakın. Sarımsakları 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Karışıma limon suyunu ve zencefili ilave edin.

Tencereyi tekrar ocağa alın ve kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

İşlemi tamamladıktan sonra çayı süzün. Afiyet olsun...

Eğer tansiyon probleminiz yoksa sarımsak çayını günde 2 fincan tüketebilirsiniz.

