YEMEK

Kimyasalları bir kenara bırakın: Sağlığınıza sağlık katan sarımsak çayı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Dünyanın her yerinde ilaç olarak kabul edilen sarımsak, doğal bir antibiyotik kaynağıdır. Antik Mısır döneminde tıpta kendisine yer bulan sarımsak birçok sağlık probleminin üstesinden gelerek adeta sağlığımızı sigortalıyor.

Kimyasalları bir kenara bırakın: Sağlığınıza sağlık katan sarımsak çayı

Soğanlı bir bitki türü olan sarımsağın içeriğinde 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, çinko, A, B1 ve C vitaminleri, çinko ve germanyum bulunur. Güçlü bir antibiyotik olan bu doğal kaynak, vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır.

VÜCUDU BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYOR

Sarımsak düzenli tüketildiğinde kansere yakalanma riskini azaltır. Yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

iStock-912585152

Kalp dostu bir besindir. Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede kalp krizi riskini en aza indirir.

Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer. Karaciğer, safra kesesi ve akciğer gibi hayati organları güçlendirir.

iStock-966266136 (3)

Saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesini azaltır.

Ateş ve yüksek tansiyonu düşürme özelliği bulunur.

Sarımsağın bu etkilerinden yararlanmak için alternatif bir yöntem olarak çayını içebilirsiniz. Sarımsak çayını hazırlamak için;

iStock-504852558 (1)

4 bardak su
4 diş ezilmiş sarımsak
1/2 adet limon
Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Suyu tencereye koyun ve ezilmiş sarımsaklarla beraber kaynamaya bırakın. Sarımsakları 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Karışıma limon suyunu ve zencefili ilave edin.
Tencereyi tekrar ocağa alın ve kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.
İşlemi tamamladıktan sonra çayı süzün. Afiyet olsun...

Eğer tansiyon probleminiz yoksa sarımsak çayını günde 2 fincan tüketebilirsiniz.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
İstanbul pilavı nasıl yapılır?İstanbul pilavı nasıl yapılır?
Hem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirmeHem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarımsak çayı sarımsak çayı faydaları sarımsak neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Uzmanı açıkladı! Vajinadan hava gelmesi...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Karatay açıkladı! Mutfağınıza sokmayın

Karatay açıkladı! Mutfağınıza sokmayın

Asırlar önce Türk ordusunun yiyeceğiydi! Hem lezzetli hem şifalı

Asırlar önce Türk ordusunun yiyeceğiydi! Hem lezzetli hem şifalı

Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

Yurt dışında kanser tedavisinde kullanılıyor

Ağlamak bir tek ona yakışıyor: Sosuyla damak çatlatan ağlayan pasta

Ağlamak bir tek ona yakışıyor: Sosuyla damak çatlatan ağlayan pasta

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı nasıl yapılır?

Hem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirme

Hem ekonomik hem çok leziz: Kaymaklı beyaz çevirme

Günün tarifi: Limonlu makarna

Tadına bakan hayran kalıyor: Limonlu makarna

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Sabahları patates ve elma yemek kilo vermeye yardımcı oluyor

Sabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyor

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.