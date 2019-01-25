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Kingdom Hearts 3 inceleme puanları belli oldu

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TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

Square Enix'in Unreal Engine teknolojisiyle geliştirilen rol yapma oyunu Kingdom Hearts 3'ün inceleme puanları belli oldu.

Kingdom Hearts 3 inceleme puanları belli oldu

Oyunun Avrupa ve Kuzey Amerika çıkışına beş gün kala, heyecan dorukta. İlk olarak PlayStation 3'e özel olarak çıkış yapacağı söylenen Kingdom Hearts 3, 2008 yılından beri bekleniyor. E3 2013'te duyurulduğunda fazla detay ortada yoktu. Şimdi ise oyun, 29 Ocak tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

29 Ocak günü oyunun çıkışının hemen ardından ilk gün yaması da kendisini gösterecek. Bu yamayla birlikte oyundaki birkaç detayın düzeltilmesi bekleniyor. Tabii hikaye namına herhangi bir değişiklik olmayacak.

30 Ocak tarihinde oyuna özel bir video yayınlanacak. Bu videoya oyun içinde ulaşabilmek için de Kingdom Hearts 3'ü tamamlamak gerekecek. Son olarak 31 Ocak günü ise gizli video kendisini gösterecek. Ancak gizli sona ulaşmak için oyundaki bazı özel görevleri, belli zorlukta tamamlamak gerekecek.

Oyunun inceleme puanlarına bakılacak olursa, beklediğimize değecek.

GamesRadar – 4/5
The Games Machine – 9.5
Hobby Consolas – 95/100
USgamer – 4.5/5
IGN Italy – 9
Multiplayer.it – 9
Vandal – 9
Press Start – 9
IGN – 8.7
GamesBeat – 90/100
GameSpot – 8
Spaziogames – 8
Eurogamer – 8

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Anahtar Kelimeler:
Kingdom Hearts oyun

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