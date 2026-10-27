Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında

Araştırmalar sırasında, dünyanın bilinen en eski gemi batığı olduğu düşünülen tarihi bir keşfe imza atıldı. Antalya'daki Kekova Adası yakınlarında bulunan ve yaklaşık 4 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen batıkta, 30'dan fazla seramik kap ve üç taş çapa ortaya çıkarıldı. Keşfin, Tunç Çağı'ndaki deniz ticaretine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında
Çiğdem Berfin Sevinç

Arkeologlar, Antalya'nın Kekova Adası açıklarında deniz yüzeyinin yaklaşık 30 metre altında tarihi bir gemi batığı tespit etti. MÖ 2600 ile 2400 yılları arasına tarihlendirilen geminin, yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir ticaret gemisi olduğu düşünülüyor.

Geminin ahşap gövdesi zamanla çürüyerek yok olsa da taşıdığı yükler günümüze ulaştı. Araştırmacılar, batıkta 30'dan fazla amfora adı verilen seramik kap ile üç taş çapa belirledi.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında 1

ZEYTİNYAĞI VEYA ŞARAP TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzmanlar, geminin Doğu Akdeniz'de ticaret amacıyla kullanıldığını ve zeytinyağı ya da şarap gibi ürünler taşıdığını değerlendiriyor. Seramik kapların kil yapısı üzerinde yapılan analizler, bunların Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında 2

Araştırmacılara göre gemi, Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ederek Troya veya Girit yönüne ilerliyor olabilir. Batığın, daha önce dünyanın bilinen en eski gemi batığı olarak kabul edilen Yunanistan'daki Dokos batığından daha eski olduğu düşünülüyor.

Olay, dış basında da geniş yankı uyandırdı. Daily Mail gazetesi, Antalya açıklarında bulunan 4 bin 700 yıllık gemi batığını haberleştirdi.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında 3

ÜZERİNDEKİ İŞARETLER DİKKAT ÇEKTİ

Batıkta bulunan seramik kaplardan biri, üzerindeki dokuz farklı işaret ve gövdesindeki iki delikle öne çıktı. Uzmanlar, kabın peynir veya tereyağı üretiminde kullanılan bir yayık olarak değerlendirilmiş olabileceğini belirtti. Bu bulgunun, denizcilerin uzun yolculuklar sırasında kendi yiyeceklerini üretmiş olabileceğine ilişkin ipuçları sunduğu ifade edildi.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında 4

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da keşfin Anadolu'nun denizcilik geçmişine ışık tuttuğunu belirtti. Araştırmacılar, buluntuların Mısır, Troya ve Girit'te ortaya çıkarılan benzer örneklerle birlikte değerlendirilmesinin, Tunç Çağı'nda Akdeniz'deki ticaret ağlarının anlaşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında 5

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!Sonbaharın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!
Boşanma avukatı uyardı! Evliliği bitiren 5 hataBoşanma avukatı uyardı! Evliliği bitiren 5 hata

Anahtar Kelimeler:
antalya Dünya Türkiye gemi basın keşif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.