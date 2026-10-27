Antalya açıklarında bulundu! 4 bin 700 yıllık keşif dünya basınında

Arkeologlar, Antalya'nın Kekova Adası açıklarında deniz yüzeyinin yaklaşık 30 metre altında tarihi bir gemi batığı tespit etti. MÖ 2600 ile 2400 yılları arasına tarihlendirilen geminin, yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir ticaret gemisi olduğu düşünülüyor.

Geminin ahşap gövdesi zamanla çürüyerek yok olsa da taşıdığı yükler günümüze ulaştı. Araştırmacılar, batıkta 30'dan fazla amfora adı verilen seramik kap ile üç taş çapa belirledi.

ZEYTİNYAĞI VEYA ŞARAP TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzmanlar, geminin Doğu Akdeniz'de ticaret amacıyla kullanıldığını ve zeytinyağı ya da şarap gibi ürünler taşıdığını değerlendiriyor. Seramik kapların kil yapısı üzerinde yapılan analizler, bunların Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılara göre gemi, Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ederek Troya veya Girit yönüne ilerliyor olabilir. Batığın, daha önce dünyanın bilinen en eski gemi batığı olarak kabul edilen Yunanistan'daki Dokos batığından daha eski olduğu düşünülüyor.

Olay, dış basında da geniş yankı uyandırdı. Daily Mail gazetesi, Antalya açıklarında bulunan 4 bin 700 yıllık gemi batığını haberleştirdi.

ÜZERİNDEKİ İŞARETLER DİKKAT ÇEKTİ

Batıkta bulunan seramik kaplardan biri, üzerindeki dokuz farklı işaret ve gövdesindeki iki delikle öne çıktı. Uzmanlar, kabın peynir veya tereyağı üretiminde kullanılan bir yayık olarak değerlendirilmiş olabileceğini belirtti. Bu bulgunun, denizcilerin uzun yolculuklar sırasında kendi yiyeceklerini üretmiş olabileceğine ilişkin ipuçları sunduğu ifade edildi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da keşfin Anadolu'nun denizcilik geçmişine ışık tuttuğunu belirtti. Araştırmacılar, buluntuların Mısır, Troya ve Girit'te ortaya çıkarılan benzer örneklerle birlikte değerlendirilmesinin, Tunç Çağı'nda Akdeniz'deki ticaret ağlarının anlaşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.