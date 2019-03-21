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Kingston’dan Yeni Nesil Data Center 500 Serisi Kurumsal SSD’ler

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TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kingston Digital, yeni Data Center 500 serisi kurumsal SSD’lerini piyasaya sürüyor. DC500R modeli okuma odaklı uygulamalar için optimize halde geliyor. DC500M ise karma iş yüklerini hafifletme amacıyla tasarlanıyor.

Kingston’dan Yeni Nesil Data Center 500 Serisi Kurumsal SSD’ler

DC500R

DC500R; sistem başlatma, web sunucuları, sanal masaüstü altyapısı, operasyonel veri tabanları ve gerçek zamanlı analitik gibi okuma odaklı uygulamalar için ideal. Bulut hizmet sağlayıcıları ve yazılım tanımlı depolama mimarları da bu sürücünün tutarlı giriş, çıkış ve gecikme süresi performansından yararlanabilirler. Yeni SSD modeli, okuma odaklı ortamlarda ihtiyaç duyulan kaliteli hizmeti verebiliyor. 0,5 DWPD (kullanım ömrü boyunca bir günde sürücünün tamamının kaç kere yazılabileceğini gösteren değer- Drive Writes Per Day) ile DC500R, BT yöneticilerinin performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sunan bir sürücüyle depolama donanımı yatırımlarından en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor.

DC500M

DC500M modeli ise SSD’den daha dengeli okuma ve yazma giriş çıkış talepleri olan uygulamalardaki karma iş yükleri için tasarlanmış. Bu model geçiş işlerini etkin bir şekilde uygulamak ve yönetmek için esnek bir mimariye ihtiyaç duyan bulut hizmet sağlayıcıları ve yazılım tanımlı depolama mimarları için ideal. Bu iş yükleri arasında yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim, veri tabanı uygulamaları, veri ambarı, makine öğrenimi ve operasyonel veri tabanları bulunuyor. Yeni SSD modeli, 1,3 DWPD dayanıklılık değerine sahip. DC500M, raf dizilimli yüksek hacimli sunucu pazarında dahili sürücü yuvası geliştirmeleri, çok geniş ölçekli veri merkezi sunucuları ve düşük maliyetli, yüksek performanslı depolama alt sistemlerine ihtiyaç duyan bulut hizmet sağlayıcıları için uygun bir tercih.

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“Veri merkezlerinde kullanılan tüm kurumsal SSD’lerin %80’i 1 DWPD’den daha azına ihtiyaç duyuyor,” diyen Forward Insights Başkanı ve Baş Analisti Gregory Wong sözlerini şöyle sürdürüyor: “Veri merkezleri uygulama için gereken dayanıklılık, kapasite ve maliyet arasındaki en uygun dengeyi ararken bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.”

“Bir kurumsal SSD’nin hizmet kalitesi, tahmin edilebilir depolama performansına ve müşteri hizmetleri seviyesi taahhütlerini karşılamaya ihtiyaç duyan bulut bilişim uygulamaları için hayati önemde. Yeni DC500 Serisi SSD’ler uygulamanın geliştirilme aşamasından son kullanıcı deneyimine kadar her aşamada veri merkezi uygulamaları için mükemmel performans sağlıyor.” şeklinde konuşan Kingston Kurumsal SSD İş Birimi Müdürü Keith Schimmenti, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için DC500 serisinde uçtan uca veri yolu koruması bulunuyor. Ayrıca ani bir güç kesintisi durumunda kullanımda olan verileri güvene almak için güç kaybı koruması da uyguluyoruz. Kurumsal sınıf güvenilirlik ile sıkı hizmet kalitesi gereksinimlerini Kingston’ın satış öncesi ve sonrası desteğiyle bir araya getirdiğimizde en uygun veri merkezi depolama çözümünün bu seri olduğunu görüyoruz.”

Data Center 500 serisi 480 GB, 960 GB, 1,92 TB ve 3,84 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Daha fazla bilgi için www.kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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