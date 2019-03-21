Kingston’dan Yeni Nesil Data Center 500 Serisi Kurumsal SSD’ler

DC500R



DC500R; sistem başlatma, web sunucuları, sanal masaüstü altyapısı, operasyonel veri tabanları ve gerçek zamanlı analitik gibi okuma odaklı uygulamalar için ideal. Bulut hizmet sağlayıcıları ve yazılım tanımlı depolama mimarları da bu sürücünün tutarlı giriş, çıkış ve gecikme süresi performansından yararlanabilirler. Yeni SSD modeli, okuma odaklı ortamlarda ihtiyaç duyulan kaliteli hizmeti verebiliyor. 0,5 DWPD (kullanım ömrü boyunca bir günde sürücünün tamamının kaç kere yazılabileceğini gösteren değer- Drive Writes Per Day) ile DC500R, BT yöneticilerinin performans, dayanıklılık ve güvenilirlik sunan bir sürücüyle depolama donanımı yatırımlarından en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyor.

DC500M



DC500M modeli ise SSD’den daha dengeli okuma ve yazma giriş çıkış talepleri olan uygulamalardaki karma iş yükleri için tasarlanmış. Bu model geçiş işlerini etkin bir şekilde uygulamak ve yönetmek için esnek bir mimariye ihtiyaç duyan bulut hizmet sağlayıcıları ve yazılım tanımlı depolama mimarları için ideal. Bu iş yükleri arasında yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim, veri tabanı uygulamaları, veri ambarı, makine öğrenimi ve operasyonel veri tabanları bulunuyor. Yeni SSD modeli, 1,3 DWPD dayanıklılık değerine sahip. DC500M, raf dizilimli yüksek hacimli sunucu pazarında dahili sürücü yuvası geliştirmeleri, çok geniş ölçekli veri merkezi sunucuları ve düşük maliyetli, yüksek performanslı depolama alt sistemlerine ihtiyaç duyan bulut hizmet sağlayıcıları için uygun bir tercih.