Kinsey Wolanski, Copa America finalinde de sahaya girmeye çalışmış

Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski maça damga vurup kısa sürede sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü.

Daha önce Kapadokya'da da tatil yaptığı anlaşılan Kinsey Wolanski ve Vitaly Zdorovetskiy çifti Türkiye'de de gündeme oturmuştu.

Dünya çapında üne kavuşan Wolanski, Brezilya ile Şili arasında oynanan Copa America finali için de planları olduğunu ama bunu başaramadıklarını açıkladı.

YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile sahaya girme planları yapan Wolanski, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kılık değiştiren çift o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

Bir süre gözaltında tutulan çift, tahliye edildikten sonra bir video yayınlayarak planın başarısız olduğunu ve Brezilya'nın tadını çıkardıklarını söyledi.

Wolanski, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından sahaya girdiği için Madrid'de kısa süreli olarak hapse atılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.