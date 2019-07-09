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Kinsey Wolanski, Copa America finalinde de sahaya girmeye çalışmış

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 09.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde üzerinde sevgilisine ait sitenin ismi yazan mayoyla sahaya atlayarak dünya çapında bir üne kavuşan Kinsey Wolanski, aynı şeyi Copa America finalinde de yapmayı düşündüklerini ancak başarılı olamadıklarını açıkladı.

Kinsey Wolanski, Copa America finalinde de sahaya girmeye çalışmış

Liverpool ile Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski maça damga vurup kısa sürede sosyal medyada büyük bir ilgi görmüştü.

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Daha önce Kapadokya'da da tatil yaptığı anlaşılan Kinsey Wolanski ve Vitaly Zdorovetskiy çifti Türkiye'de de gündeme oturmuştu.

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Dünya çapında üne kavuşan Wolanski, Brezilya ile Şili arasında oynanan Copa America finali için de planları olduğunu ama bunu başaramadıklarını açıkladı.

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YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile sahaya girme planları yapan Wolanski, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

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Kılık değiştiren çift o görüntülerini Instagram sayfasında paylaşarak yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından yakalandıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

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Bir süre gözaltında tutulan çift, tahliye edildikten sonra bir video yayınlayarak planın başarısız olduğunu ve Brezilya'nın tadını çıkardıklarını söyledi.

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Wolanski, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından sahaya girdiği için Madrid'de kısa süreli olarak hapse atılmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Olayla ilgili İngiliz basınına konuşan Wolanski, "Hapse girmeden önce 200 bin olan takipçim, hapisten çıktıktan sonra 3 milyonu geçmişti. Böyle bir tanınırlığı satın alamazsınız. İnsanların tepkisi, ilgisi inanılmaz... Hayatımın en heyecanlı anlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kinsey Wolanski Vitaly Zdorovetskiy

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