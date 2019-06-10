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Kinsey Wolanski: Liverpoollu futbolcular bana flört mesajı attı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir itirafta bulundu.

Wolanski, Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlanan gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında gelmişti. Wolanski maç oynandığı esnada üzerindeki mayoyla sahaya dalmış ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Olay gerçek

Genç model bunu sevgilisinin yeni açtığı yetişkin film sitesinin tanıtımı için yaptığı belirtilmişti.

Genç model bunu sevgilisinin yeni açtığı yetişkin film sitesinin tanıtımı için yaptığı belirtilmişti.

Öte yandan Kinsey Wolanski'nin sahaya atlaması popülerliğini bir anda yükseltmiş, maç öncesi 400 binlerde olan takipçisi olayın ardından 2,5 milyona yükselerek rekor kırmıştı.

Öte yandan Kinsey Wolanski'nin sahaya atlaması popülerliğini bir anda yükseltmiş, maç öncesi 400 binlerde olan takipçisi olayın ardından 2,5 milyona yükselerek rekor kırmıştı.

Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir açıklama yaptı.

İşte Wolanski'nin açıklamaları:

İşte Wolanski'nin açıklamaları:

"İsimlerini vermeyeceğim ama bazı Liverpoollu futbolcular finalin ardından bana özelden flört mesajları attılar."

"İsimlerini vermeyeceğim ama bazı Liverpoollu futbolcular finalin ardından bana özelden flört mesajları attılar."

"Diğeri 'Maçta seni gördüm' yazdı."

"Diğeri 'Maçta seni gördüm' yazdı."

Ünlü model, 30 yaşında emekli olmasına yetecek kadar para kazanmak istediğini belirtti.

Ünlü model, 30 yaşında emekli olmasına yetecek kadar para kazanmak istediğini belirtti.

Son olarak Wolanski, daha iyi performanslar planladığını dile getirerek sözlerini noktaladı.

Son olarak Wolanski, daha iyi performanslar planladığını dile getirerek sözlerini noktaladı.
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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Kinsey Wolanski Şampiyonlar Ligi

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