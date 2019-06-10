Kinsey Wolanski: Liverpoollu futbolcular bana flört mesajı attı

Wolanski, Liverpool’un galibiyetiyle sonuçlanan gecenin en çok konuşulan isimlerinin başında gelmişti. Wolanski maç oynandığı esnada üzerindeki mayoyla sahaya dalmış ve bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Olay gerçek

Genç model bunu sevgilisinin yeni açtığı yetişkin film sitesinin tanıtımı için yaptığı belirtilmişti.

Öte yandan Kinsey Wolanski'nin sahaya atlaması popülerliğini bir anda yükseltmiş, maç öncesi 400 binlerde olan takipçisi olayın ardından 2,5 milyona yükselerek rekor kırmıştı.

Kinsey Wolanski, The Sun gazetesine verdiği röportajda çarpıcı bir açıklama yaptı.

İşte Wolanski'nin açıklamaları:

"İsimlerini vermeyeceğim ama bazı Liverpoollu futbolcular finalin ardından bana özelden flört mesajları attılar."

"Diğeri 'Maçta seni gördüm' yazdı."

Ünlü model, 30 yaşında emekli olmasına yetecek kadar para kazanmak istediğini belirtti.