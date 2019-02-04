Kira zamanı gelince... Güldüren 10 kiracı ve isyanları

İşte kira zamanı gelince kendini tutamayıp sosyal medya hesabından isyan eden 10 kiracı ve komik paylaşımları:

Bazen yanlış düşüncelere kapılabiliriz...



Bazense inanmak çok güçtür.



Kuru cömertlik kolaydır;)



Ne yaparsan yap o gün geliyor.



Takas yöntemiyle kira ödeyebilsek iyiydi...



Ah hayaller!



Ve hayaller...



Tribe trip reste rest...



Kira zamanı yaratıcılıkları...



İyi bir dilbilgisi eğitimi karşılığında bir indirim mi acaba?





