Kira zamanı gelince... Güldüren 10 kiracı ve isyanları

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 04.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kira zamanı gelince; karnınıza inceden bir ağrı giriyor olabilir, o gün gelmesin diye elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz... Ama o gün ne yazık ki gelir...

Kira zamanı gelince... Güldüren 10 kiracı ve isyanları

İşte kira zamanı gelince kendini tutamayıp sosyal medya hesabından isyan eden 10 kiracı ve komik paylaşımları:

Bazen yanlış düşüncelere kapılabiliriz...
1

Bazense inanmak çok güçtür.
2

Kuru cömertlik kolaydır;)
3

Ne yaparsan yap o gün geliyor.
4

Takas yöntemiyle kira ödeyebilsek iyiydi...
5

Ah hayaller!
6

Ve hayaller...
7

Tribe trip reste rest...
8

Kira zamanı yaratıcılıkları...
9

İyi bir dilbilgisi eğitimi karşılığında bir indirim mi acaba?
10

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kira kiracı

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