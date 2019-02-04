Kira zamanı gelince... Güldüren 10 kiracı ve isyanları

İşte kira zamanı gelince kendini tutamayıp sosyal medya hesabından isyan eden 10 kiracı ve komik paylaşımları:
Bazen yanlış düşüncelere kapılabiliriz...
Bazense inanmak çok güçtür.
Kuru cömertlik kolaydır;)
Ne yaparsan yap o gün geliyor.
Takas yöntemiyle kira ödeyebilsek iyiydi...
Ah hayaller!
Ve hayaller...
Tribe trip reste rest...
Kira zamanı yaratıcılıkları...
İyi bir dilbilgisi eğitimi karşılığında bir indirim mi acaba?
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