Kiracısı evinden çıkmıyordu! Demet Akalın çözümü bakın nasıl buldu! 'Evi boşaltmıyordu ama...'

Televizyon programları ve gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son zamanlarda başı kiracısıyla dertteydi. 5 bin TL'ye evini kiraya veren Demet Akalın, kiracısını evden çıkartmaya çalışıyordu.

Mahkeme yoluyla da kiracısı uzun bir süredir evinden çıkartamayan Akalın, evinden kiracısını çıkartan bir kullanıcının paylaşımın altında müjdeyi verdi. Ünlü isim "Benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Bir öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" demişti.

ÇÖZÜMÜ BÖYLE BULDU!

Kiracısıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı, Söylemezsem Olmaz programında bulduğu son çareyi açıkladı. "Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım..." dedi.

"Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum." ifadelerini kullandı.