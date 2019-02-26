Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

Aynı zamanda uygun koşullarda kiraya sahip ev bulmakta da zorlanıyorlar.

Bu yüzden kimisi radikal ve yaratıcı yöntemlere başvurmuş durumda.

KAMYONETTE BİR HAYAT

24 yaşındaki Harriet Baggley, 25 yaşındaki sevgilisi Tom Offen ve oğulları Ruben, geçen yıl Nisan ayından beri 2008 model Volkswagen Transporter 4 model bir kamyoneti eve çevirmiş durumdalar.

Evlerinin yerini yani park ettikleri bölgeyi birkaç günde bir değiştiriyorlar. Haftada birkaç gece de bir akrabalarında kalarak çocuk bakımına yardımcı oluyorlar.

Maddi olarak yaptıkları bu tercihin çok çekici olduklarını söyleseler de küçük bir yerde yaşamanın zorluklarını kabul ediyorlar.

Herkesin çok az bir kişisel alanının olması ve üst üste yaşamak zorunda kalmaları bunun en zor tarafı.

Arabanın vergisi ve sigortası vakitlice ödendikten sonra yasal olarak kamyonette yaşamalarında bir sıkıntı yok.

Ancak yerel yönetimlerin yarattığı sıkıntılar yüzünden geceleri kalabilecekleri yerler sınırlı.

İleride ise kerpiçten yapılmış bir evde yaşamayı hedefliyorlar.