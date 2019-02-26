Mynet Trend

Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

BBC BBC
26.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de gençlerin yüzde 40'ı, yaşadıkları bölgelerdeki en ucuz evleri bile satın alamıyor.

Kiralarını karşılayamayan gençlerin başvurduğu üç yöntem

Aynı zamanda uygun koşullarda kiraya sahip ev bulmakta da zorlanıyorlar.

Bu yüzden kimisi radikal ve yaratıcı yöntemlere başvurmuş durumda.

KAMYONETTE BİR HAYAT

24 yaşındaki Harriet Baggley, 25 yaşındaki sevgilisi Tom Offen ve oğulları Ruben, geçen yıl Nisan ayından beri 2008 model Volkswagen Transporter 4 model bir kamyoneti eve çevirmiş durumdalar.

Evlerinin yerini yani park ettikleri bölgeyi birkaç günde bir değiştiriyorlar. Haftada birkaç gece de bir akrabalarında kalarak çocuk bakımına yardımcı oluyorlar.

_105182132_vanx40

Maddi olarak yaptıkları bu tercihin çok çekici olduklarını söyleseler de küçük bir yerde yaşamanın zorluklarını kabul ediyorlar.

Herkesin çok az bir kişisel alanının olması ve üst üste yaşamak zorunda kalmaları bunun en zor tarafı.

Arabanın vergisi ve sigortası vakitlice ödendikten sonra yasal olarak kamyonette yaşamalarında bir sıkıntı yok.

Ancak yerel yönetimlerin yarattığı sıkıntılar yüzünden geceleri kalabilecekleri yerler sınırlı.

İleride ise kerpiçten yapılmış bir evde yaşamayı hedefliyorlar.

BİR GEMİ KONTEYNERİNDE YAŞAMAK

37 yaşındaki Aubrey Fry ve 34 yaşındaki eşi Clare, 130 metrekarelik bir gemi konteynerinde yaşamayı sadece kısa süreli bir çözüm olarak düşünmüştü.

Ancak üç yıl sonra burası uzun süreli evlerine döndü.

_105182134_vanx4x

Londra'daki kiralardan sıkılınca Galler'deki Hay-on-Wye kasabasına taşınan çift, masraflarını az tutmak içn böyle sıradışı bir yönteme başvurmuş.

Böylece Liverpool şehrindeki bir şirketten dönüştürülmüş iki konteyner alıp Aubrey Fry'ın aile çiftliğinin bulunduğu araziye kurmuşlar.

_105716468__mg_6722

Koyternerleri eve dönüştürmek için 30 bin sterlin harcadıklarını söylüyorlar.

Ancak şimdi yaşadıkları bu komforlu hayattan yeni bir eve taşınmak için ayrılacaklar.

Clare dar bir alanda yaşamanın eğlenceli olduğunu söylüyor.

Şimdi çift bu konteyner evi satıp yeni apartmanlarına geçecek.

YENİ KÜÇÜK BİR EV İNŞA ETMEK

30 yaşındaki Tom Dutton bir sörfçü.

Bu yüzden hareket edebilen, farklı yerlere taşınabilen ve ucuz bir ev hayal ediyor.

Alternatif Teknoloji Merkezi'nde ders alarak küçük bir evin nasıl inşaat edileceğini öğreniyor.

_105179709_gettyimages-531673410

Dutton, küçük bir evle gelen mali rahatlığın çok özgürleştirici olduğu fikriyatında.

Ev kredisi ödemekle uğraşmayacağını ve tutkusu olan şeyleri yapabileceğini söylüyor.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan Dutton, önümüzdeki 12-18 ay içinde bu küçük evi inşa etmenin 10-15 bin sterlin arasında tutmasını, ev bittikten sonra da arkadaşlarının arazileri üzerinde yaşamayı umut ediyor.

_105177314__mg_6636

ABD'de başlayan bu küçük ev inşa etme akımı İngiltere'de de popüler olmaya başladı.

Küçük evleri inşa etmeyi öğreten Carwyn Lloyd-Jones, bu ucuz alternatifin gençleri cezbettiği fikrinde.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Muhabirin zor anları!Muhabirin zor anları!
9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kira ingiltere ev minibüs

En Çok Okunan Trend Haberler

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

İşte en az yakan otomobiller

İşte en az yakan otomobiller

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Rusya'da yeşil kar paniği

Rusya'da yeşil kar paniği

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip diye önemsemedikleri hastalığı 20 yaşındaki Şerife'nin canına mal oldu

20 yaşındaki Şerife herkesi ağlattı!

Muhabir kar küreme aracının hedefi oldu

Muhabirin zor anları!

9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Sırtında baltayla sigara içmeye çıktı!

Sırtında baltayla sigara içmeye çıktı!

Playboy güzelinin ölümündeki büyük şüphe!

Playboy güzelinin ölümündeki büyük şüphe!

Sokak kedisi fareyle böyle oynadı

Sokak kedisi fareyle böyle oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.