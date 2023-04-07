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Kiralık olarak gitmişlerdi, Galatasaray'ın yıldızları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç takıma dönmek istemiyor!

07.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan ve başkent ekibi Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilen Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın Sarı-Kırmızılı takıma dönmek istemediği öğrenilirken, başkan Faruk Koca'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Kiralık olarak gitmişlerdi, Galatasaray'ın yıldızları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç takıma dönmek istemiyor!
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elemeyi başararak yarı finale yükselen başkent ekibi Ankaragücü'nde keyifler yerinde. Sarı-Lacivertli ekip transferde de çalışmalarını sürdürürken, takımda kiralık bulunan isimler için de başkan Faruk Koca açıklamalarda bulundu.

Takvim'in haberine göre; Koca, Galatasaray'dan kiralanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın takımda kalmak istediğini, Sarı-Kırmızılı ekibe dönmek istemediğini belirtti.

FARUK KOCA: BONSERVİSLERİNİ ALMAK İSTİYORUZ

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Koca yaptığı açıklamada "Biz oyuncularla görüştük. Futbolcular, 'Galatasaray yönetimiyle görüşürseniz sorun yok' dediler. Ben de Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek'e düşüncemi söyledim. Önümüzdeki günlerde hem hocamız hem de futbolcularla son bir görüşme daha yapacağım. Galatasaray ile de görüşeceğiz. Oyuncular Ankaragücü'nde kalmak istiyor. Biz de bonservislerini almak istiyoruz. Tabii ki Galatasaray ile yapacağımız görüşmede anlaşabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

TAYLAN ANTALYALI...

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2019'da bedelsiz olarak kadroya dahil etiği Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü'ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taylan Başkent ekibinde, 22 maçta 1.468 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

EMRE KILINÇ...

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2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'ne kiralandı. 22 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol - 3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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