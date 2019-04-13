Kirayı ödeyemeyince evinden atıldı. Bakın kendine nasıl bir ev yaptı!

Yurt dışında yaşayan Lulu adında bir anne, kirasını ödeyemeyince minik kızı ile birlikte sokakta kaldı. Ama mücadelesini bırakmayan genç kadın bulduğu yötemle hem kendini hem kızını sokakta yaşamaktan kurtardı.
İşte Lulu'nun çözümü...
Biraz yaratıcılık ve hayal gücüyle bu derme çatma kulübe hayalleri süsleyen bir eve dönüştürülebilir mi? Parası yetmediğinden bir gemi konteynırına taşınmak zorunda kalan Lulu isimli anne bunu gerçekleştirdi.
Başta inanamayabilirsiniz ancak konteynırın son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Lulu bir yandan okula giderken bir yandan da tam zamanlı bir işte çalışamıyordu. Yarı zamanlı işte çalışmasına rağmen kızıyla bile zaman geçiremiyordu. Aynı zamanda evinin kirasını ödeyemeyecek duruma geldi.
Evinden zorla çıkarılan kadın, ücretsiz olarak temin ettiği 15 metre karelik bir konteynırda yaşamaya karar verdi.
Daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen bir ay boyunca evini restore etti. Yeni pencereler, izolasyon ve yeni bir mutfak. Evinin restorasyonu ise sadece 4.000 dolar (yaklaşık olarak 12 bin TL)’a mal oldu.
Lulu, “Paranız olmadığında mecburen yaratıcı olmak zorunda kalıyorsunuz” dedi.
Sonuç ise nefes kesici.
Ne büyük ne de küçük.
Hatta güneş gören bir veranda bile tasarladı.
Bahçesi de ayrı güzel.
Lulu evin yeterince büyük olmadığını düşününce ayrı bir konteynıra yatak odası yaptı.
Bakın ev ne hale geldi.
Lulu’nun kızının da kendi yatağı var. Şimdi arkadaşlarıyla rahatça oynayabiliyor.
Lulu, kızıyla beraber daha çok vakit geçirebilmek için daha ucuz bir yere taşınmaya bir an olsun bile tereddüt etmemişti.
Lulu, “İyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Zamanım kısıtlı ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum” dedi.
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