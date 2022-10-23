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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

23.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Naz Çağla Irmak, Nil Keser, Hazar Motan gibi isimlerin paylaştığı Kırgın Çiçekler dizisi, bir dönem ATV ekranlarının iddialı yapımları arasındaydı. Dizide hayat verdiği Songül karakteriyle akıllara kazınan Gökçe Akyıldız, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına alan Gökçe Akyıldız, anne olduktan 2 yıl sonra eşi Mustafa Özyurt ile yollarını ayırmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, mavi elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Aslen Sinoplu olan oyuncu, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti. Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut gibi yapımlarla akıllara kazınan Akyıldız, en son Seni Kalbime Sakladım dizisinde rol aldı.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Şimdilerde ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Gökçe Akyıldız, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen güzel oyuncu, 3 yılın ardından sürpriz bir şekilde evliliğini bitirmişti.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Oğlu Ömer Aslan ile anne oğul pozlarını paylaşan Gökçe Akyıldız'a, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Ayrıca Gökçe Akyıldız'ın Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı


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