Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Beğeni yağdı

2018 yılında oğlu Ömer Aslan'ı kucağına alan Gökçe Akyıldız, anne olduktan 2 yıl sonra eşi Mustafa Özyurt ile yollarını ayırmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu, mavi elbiseli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Aslen Sinoplu olan oyuncu, henüz çocuk yaşlarda kamera karşısına geçti. Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut gibi yapımlarla akıllara kazınan Akyıldız, en son Seni Kalbime Sakladım dizisinde rol aldı.

Şimdilerde ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Gökçe Akyıldız, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlenen güzel oyuncu, 3 yılın ardından sürpriz bir şekilde evliliğini bitirmişti.

Oğlu Ömer Aslan ile anne oğul pozlarını paylaşan Gökçe Akyıldız'a, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Ayrıca Gökçe Akyıldız'ın Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi mevcut.



