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Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 15.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu olan "kökbörü"yü yurt içinde ve yurt dışında oynayarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

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Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini yaşatmak için Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteği ile Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneğini kurdu.

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Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor.

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Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

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Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

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5 BİN YILLIK ATA SPORLARINI YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYORLAR

Kulüp başkanı Yakup Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

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Yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda hem Türkiye'yi temsil ettiklerini hem de bu sporu gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Timur, şöyle devam etti:

"Bu spor aslında bir savaş oyunu. Çocuklara 7 yaşından itibaren öğretiyoruz. Kökbörü 'mavi kurt' demek. Eskiden obadaki erkekler savaşlara giderdi. Obada bulunan sürü kadınlara kalıyordu ve sürüye kurtlar saldırıyordu. Savaştan dönen erkekler kurtları avlıyordu. Atlarla canlı yakalıyordu. Yakaladıkları kurtları birbirlerine atarak bir oyun haline getirdiler. Günümüzde ise bu bir spor haline geldi"

Timur, geçen yıllarda Türkiye'yi Kırgızistan ve Kazakistan'da düzenlenen yarışmalarda temsil ederek başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

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"KAYITLI 72 SPORCUMUZ VAR"

Timur, kökbörü oyununu Türkiye'de güzel noktalara taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten yakın bir zamanda Unesco Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştık. Türkiye'de bu spor için federasyon kurup büyük şehirlerde yarışmalar düzenlemek için çalışmalar yapılıyor. İnşallah istenilen sonuç elde edilir.

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Biz de bunun yanında günde üç dört saat antrenman yapıyoruz. Oyuncuların zinde, kondisyonlarının yerinde olması ve atları diri tutmak için sürekli çalışıyoruz. 34'ü derneğe kayıtlı 72 sporcumuz var. Gençlerimizi yetiştirerek bu sporu gelecek kuşaklara aktarıyoruz" (AA)

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kırgız türkleri kökbörü ulupamir köyü Van en eski türk savaş oyunu

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