Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyor

Kulüp başkanı Yakup Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, geleneklerini yaşatmak için Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteği ile Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneğini kurdu.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda hem Türkiye'yi temsil ettiklerini hem de bu sporu gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Timur, şöyle devam etti:

"Bu spor aslında bir savaş oyunu. Çocuklara 7 yaşından itibaren öğretiyoruz. Kökbörü 'mavi kurt' demek. Eskiden obadaki erkekler savaşlara giderdi. Obada bulunan sürü kadınlara kalıyordu ve sürüye kurtlar saldırıyordu. Savaştan dönen erkekler kurtları avlıyordu. Atlarla canlı yakalıyordu. Yakaladıkları kurtları birbirlerine atarak bir oyun haline getirdiler. Günümüzde ise bu bir spor haline geldi"

Timur, geçen yıllarda Türkiye'yi Kırgızistan ve Kazakistan'da düzenlenen yarışmalarda temsil ederek başarılı sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

"KAYITLI 72 SPORCUMUZ VAR"

Timur, kökbörü oyununu Türkiye'de güzel noktalara taşımak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten yakın bir zamanda Unesco Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştık. Türkiye'de bu spor için federasyon kurup büyük şehirlerde yarışmalar düzenlemek için çalışmalar yapılıyor. İnşallah istenilen sonuç elde edilir.

Biz de bunun yanında günde üç dört saat antrenman yapıyoruz. Oyuncuların zinde, kondisyonlarının yerinde olması ve atları diri tutmak için sürekli çalışıyoruz. 34'ü derneğe kayıtlı 72 sporcumuz var. Gençlerimizi yetiştirerek bu sporu gelecek kuşaklara aktarıyoruz" (AA)

