Kırık ayağıyla bronz madalya kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün farklı engel gruplarına sahip sporcularından oluşan boccia takımı, 6-11 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleşen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele etti. BC2 Kadınlar kategorisinde bireysel olarak yarışan Sinem Gökten'in ayağında ise müsabaka öncesinde parçalı kırık oluştu. Yarışmaya katılmak için doktorundan özel izin alan başarılı sporcu, kırık ayağına rağmen büyük bir azim göstererek bronz madalya kazandı. 32 yaşındaki serebral palsili sporcu, "Hedefim birinci olmaktı ama olmadı. İnşallah bir sonraki şampiyonada olacağım. Yarışmada çok ağrım oldu ama başarmak için çabaladım ve başardım. Hiç pes etmedim, pes etmeyeceğim" dedi.

Hem antrenmanlarda hem de yarışmalarda kızının yanında olan anne Nurten Gökten de kızının mutluluğunu paylaştı. Kızının boccia sporuna başladığı için mutlu olduğunu belirten Gökten, "İyi ki bu spora başlamışız. Hocalarımızdan Allah razı olsun, çok güzel yerlere geldik. Geçmiş yıllarda yapılan Türkiye Boccia Şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük madalyalarımız oldu. Bu yıl da üçüncü olduk. Şampiyona öncesinde kızımın ayağında parçalı kırık oluştu. Ayağı kırık halde yarışmaya katıldı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Yarışa gitmek için doktoruna sorduk. Ayağını bandajlayıp onay verdi. Şampiyonaya gittik ve başarılı olduk. Ameliyatını olunca sağlığına kavuşacak. Ayağı kırık olmasaydı daha başarılı olabilirdi diye düşündük ama yine de mücadele verdik ve üçüncü olduk. Hedefimiz birinci olmak" diye konuştu.

ENGELLİ VATANDAŞLARA DAVET

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel de boccia takımı ile antrenmanda bir araya geldi. Göksel, "Boccia grubu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katıldığımız turnuvada bireyselde üçüncü olduk. Sinem arkadaşımız aynı zamanda kırık ayağı ile turnuvaya katıldı. Bu azmi için ona teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışmayı güçlendiren bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Omurilik felçli, Serebral Palsili, tekerlekli sandalye kullanan bütün yetişkin arkadaşlarımızı çalışmalarımıza davet ediyoruz. Burada spor aracılığıyla birlikteliği, dayanışmayı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.