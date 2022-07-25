Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.
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