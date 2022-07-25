YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

25.07.2022 02:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 14 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçede mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi olduSulakyurt Belediye Başkanı Bildik, saldırıya uğradığı iddiasıyla 4 kişiden şikayetçi oldu
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandıElazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme

Kırıkkale Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
12:58
İkindi
16:52
Akşam
20:14
Yatsı
21:51
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.