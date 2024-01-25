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Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu

AA AA
25.01.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de polis, iki yaşlı vatandaşın para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Muzaffer H'ye ismi bir suça karıştığı için para göndermesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evindeki 300 bin lira, 3 bilezik, 2 yarım ve 3 çeyrek altınını alıp çarşıdaki bir kuyumcuya gitmek için yola çıkan 78 yaşındaki Muzaffer H'nin oğlu, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Muzaffer H'yi aradığı sırada başka birinin daha telefonla dolandırılmak üzere olduğunu fark etti.

Muzaffer H'nin yakını olduğu tespit edilen 71 yaşındaki Mehmet H'nin dolandırılması önlendi.

Ekipler altınlarını bozdurup parayı şüphelinin verdiği hesaba yatırmak üzere olan Muzaffer H'yi de dolandırılmaktan kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis Kırıkkale

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