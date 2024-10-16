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Kırılacak rekor bırakmamıştı... Bir rekor daha kırdı! Lionel Messi durmadı, durmuyor, durmayacak!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.10.2024 08:32
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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 6-0'lık Arjantin üstünlüğü ile tamamlanırken Lionel Messi, 3 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damgasını vurdu. Aynı zamanda Messi, bu performansıyla birlikte rekorlarına yeni bir rekor ekledi. İşte detaylar...

Kırılacak rekor bırakmamıştı... Bir rekor daha kırdı! Lionel Messi durmadı, durmuyor, durmayacak!

Arjantin, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0'la skorla geçti.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri Lionel Messi (3), Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Thiago Almada kaydetti.

MAÇA DAMGASINI VURDU

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Mücadeleye 3 gol, 2 asistlik performansıyla Lionel Messi damgasını vurdu. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Martinez ve Alvarez'in gollerinin asistlerini yaptı.

BİR REKOR DAHA KIRDI

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Messi, bu performansıyla rekor kırdı. Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan (10) futbolcu oldu.

MESSI'DEN AÇIKLAMA

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Damgasını vurduğu gecenin ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu milli takımdaki geleceği hakkında, "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum. Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor. Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım." ifadelerini kullandı.

LİDER KONUMDA YER ALIYORLAR

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Bu sonucun ardından Arjantin, grupta 22 puana yükselerek liderliğine devam etti. Bolivya ise, 12 puanda kaldı.

Arjantin, gruptaki bir sonraki maçında Paraguay deplasmanına gidecek. Bolivya, Ekvadar deplasmanına konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi Güney Amerika
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