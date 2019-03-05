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Kırılan eşyalarını yeniden yaratan insanlardan güldüren fotoğraflar

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 05.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

"Bozulduysa dert değil yenisini yaparız" şiarıyla yola çıkan bu insanlar; bozulan, kırılan eşyalarını öyle bir şekilde tamir ediyor ki şaşırmamak mümkün değil.

Kırılan eşyalarını yeniden yaratan insanlardan güldüren fotoğraflar

Bir eşyanız bozulduğunda ya da kırıldığında ne yapıyorsunuz? Yenisini almak için hemen yola mı çıkıyorsunuz yoksa tamir etmek için çabalıyor musunuz? Evet bu iki seçenek herhalde en normali olurdu...

Ancak bazı insanlar sadece tamir etmekle kalmıyor; bozulan eşyalarını 'pratik zekaları' sayesinde yeniden yaratıyor... Ama o yaratımlar öyle efsane oluyor ki 'insan bazen hayret ediyor.'

İşte Bright Side'den derlediğimiz bu durumlara bazı örnekler:

En iyi terziyi bulmuş olabiliriz
1

Bu yaratıcılık karşısında ancak susabiliriz. Akıyor mu akıyor...
2

Fırın bazen bir gardrop gibidir... Askıda açma...
3

Bir mühendislik dehası...
4

Kapınız mı kırıldı? Aman canım ne uğraşacaksınız; sevdiğiniz bir afişle sorunu çözün
5

Evet işe yarabilir ama yalnızca erkekler için...
6

Bantla geç...
7

Bunun adı kurnazlık
8

Evimde gibi hissetmek istemiştim... Rahat görünüyor
9

Sileceğin yoksa süpürgen var! Süpürge tüm sileceklerin büyük büyük babası
10

Çocuklar; yapmayın ama bunu siz de düşünmüşsünüzdür
11

Kırıldıysa yapıştıralım
12

Bunu yapan tekerlek yerine de plak koyar
13

Salvador Dali'ye saygılarımızla...
15

"Alo; orası sıcak su mu?"
16

Yağmura karşı çeşitli alternatifler...
18

Minik bir alanda büyük bir klozetiniz mi var? Dert değil kapıyı kırın!
19

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi! Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil! Anlam vermek mümkün değil!
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