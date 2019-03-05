Kırılan eşyalarını yeniden yaratan insanlardan güldüren fotoğraflar

Bir eşyanız bozulduğunda ya da kırıldığında ne yapıyorsunuz? Yenisini almak için hemen yola mı çıkıyorsunuz yoksa tamir etmek için çabalıyor musunuz? Evet bu iki seçenek herhalde en normali olurdu...
Ancak bazı insanlar sadece tamir etmekle kalmıyor; bozulan eşyalarını 'pratik zekaları' sayesinde yeniden yaratıyor... Ama o yaratımlar öyle efsane oluyor ki 'insan bazen hayret ediyor.'
İşte Bright Side'den derlediğimiz bu durumlara bazı örnekler:
En iyi terziyi bulmuş olabiliriz
Bu yaratıcılık karşısında ancak susabiliriz. Akıyor mu akıyor...
Fırın bazen bir gardrop gibidir... Askıda açma...
Bir mühendislik dehası...
Kapınız mı kırıldı? Aman canım ne uğraşacaksınız; sevdiğiniz bir afişle sorunu çözün
Evet işe yarabilir ama yalnızca erkekler için...
Bantla geç...
Bunun adı kurnazlık
Evimde gibi hissetmek istemiştim... Rahat görünüyor
Sileceğin yoksa süpürgen var! Süpürge tüm sileceklerin büyük büyük babası
Çocuklar; yapmayın ama bunu siz de düşünmüşsünüzdür
Kırıldıysa yapıştıralım
Bunu yapan tekerlek yerine de plak koyar
Salvador Dali'ye saygılarımızla...
"Alo; orası sıcak su mu?"
Yağmura karşı çeşitli alternatifler...
Minik bir alanda büyük bir klozetiniz mi var? Dert değil kapıyı kırın!
Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi
Türkiye’de küçük bir ada ülkesi olduğunu biliyor muydunuz?
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Sigara dumanı onu da etkiliyormuş! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum