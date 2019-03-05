Kırılan eşyalarını yeniden yaratan insanlardan güldüren fotoğraflar

Bir eşyanız bozulduğunda ya da kırıldığında ne yapıyorsunuz? Yenisini almak için hemen yola mı çıkıyorsunuz yoksa tamir etmek için çabalıyor musunuz? Evet bu iki seçenek herhalde en normali olurdu...

Ancak bazı insanlar sadece tamir etmekle kalmıyor; bozulan eşyalarını 'pratik zekaları' sayesinde yeniden yaratıyor... Ama o yaratımlar öyle efsane oluyor ki 'insan bazen hayret ediyor.'

İşte Bright Side'den derlediğimiz bu durumlara bazı örnekler:

En iyi terziyi bulmuş olabiliriz



Bu yaratıcılık karşısında ancak susabiliriz. Akıyor mu akıyor...



Fırın bazen bir gardrop gibidir... Askıda açma...



Bir mühendislik dehası...



Kapınız mı kırıldı? Aman canım ne uğraşacaksınız; sevdiğiniz bir afişle sorunu çözün



Evet işe yarabilir ama yalnızca erkekler için...



Bantla geç...



Bunun adı kurnazlık



Evimde gibi hissetmek istemiştim... Rahat görünüyor



Sileceğin yoksa süpürgen var! Süpürge tüm sileceklerin büyük büyük babası



Çocuklar; yapmayın ama bunu siz de düşünmüşsünüzdür



Kırıldıysa yapıştıralım



Bunu yapan tekerlek yerine de plak koyar

