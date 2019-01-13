Kırılan kalça kemikleri 30 vidayla birleştirildi

Olayın ardından yaklaşık 4 gün kendine gelemediğini anlatan Kuş, "Hayati organlarım zarar görmediği için vücudumun direnci düşmemiş. Kalça kemiği kopmuş. Hocalarımın dediğine göre ayrılan kalça kemiklerimin birleştirilmesi için 4 plaka ve 30 vida kullanılmış. Yapılan tedavinin ardından doktorların da desteğiyle eski halime dönmeyi umut ediyorum." diye konuştu.

Hasta, yapılan ameliyat ve tedavi sürecinin ardından yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibi, hastanın leğen kemiği bölgesini birleştirmek için 30 vida kullandı.

Bu ameliyatın Türkiye'nin birkaç hastanesinde yapılabildiğini vurgulayan Arazi, şu bilgileri aktardı:

Arazi, kalçadaki bu tür kırılmaların, hastanın hayatta kalma ihtimalini azalttığını ve ciddi tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

"Hasta bize geldiğinde şok tablosu içerisindeydi. Yaptığımız operasyonla hastamızın kalçasının iki tarafında oluşan kırıkları aynı seansta ameliyat ederek leğen kemiklerini birleştirdik. Ayrıca kalça eklemi yuvası, göğüs kafesi kaburgaları, köprücük ve kürek kemiğindeki kırıkları da onardık. Hastamız çok kısa sürede kendisini toparlayarak koltuk değnekleriyle de olsa yürüme kabiliyeti kazandı."

Vücudundaki kırıklar sebebiyle hastanın ciddi iç kanama geçirdiğini ifade eden Arazi, şöyle konuştu:

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın yüksekten düşmeye bağlı olarak leğen kemiğinin sağ ve solunda ayrılmalar meydana geldiğini, buna bağlı olarak kırıklar oluştuğunu aktardı.

"Kalça kemiği yuvası dediğimiz bölgenin ameliyatı zor çünkü bu bölge bazı iç organların ve önemli damarların geçtiği bir nokta. Bu tür yaralanmalar 5 litreye kadar kan kaybettirebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla bu vaka ölümle sonuçlanabilirdi. Kullanılan vidaların tamamı leğen kemiği bölgesinde kullanıldı. Eğer iyi bir operasyon yapılmazsa bu tür hastalar sakat kalabiliyor. Bacağı kısalabiliyor ve topal kalabiliyor. Dolayısıyla şiddetli ağrılara maruz kalabiliyor."

ÜÇ AYIN SONUNDA MERDİVEN İNİP ÇIKMAYA BAŞLADI

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Osman Tüfekçi ise yüksekten düşmeye bağlı kalça yuvası kemiği kırılmalarının çok nadir görüldüğüne dikkati çekti.

Hastanın ameliyattan sonra titiz bir rehabilitasyon süreci geçirdiğine işaret eden Tüfekçi, "Hastamız ayaklarını kaldıramaz durumdayken yatakta bir ay rehabilitasyon tedavisi aldı. Ardından yavaş yavaş adım attırmaya başladık. Üç ayın sonunda az bir destekle yataktan kalkıp yürümeye başladı. Aldığı tedaviyle merdiven inip çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı. (AA)

