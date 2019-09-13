Kırılmayan, su geçirmeyen, her koşulda çalışabilen telefon

Blackview BV9500 Pro, ilk bakışta yeni nesil telefon olarak adlandırabileceğimiz ürünlerden çok farklı. Ne ince çerçeveleri ne de hafif bir yapısı var. Tam 19mm kalınlığında ve 376 gram ağırlığında. Ama öte yandan, güçlü iskeleti ve yardımcı unsurları sayesinde yaklaşık 2 metre yükseklikten bile düşse bir şey olmuyor, su altında çalışabiliyor, makine yağına ya da çamura düşse bile temizlenip tekrar kullanılabiliyor.

Bu ürün için hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda korkmadan, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir akıllı telefon tanımlaması yapabiliriz. Android 8.1 işletim sistemine sahip olan telefonda 5.7 inç değerde ekran var. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ekranın FHD+ çözünürlüğü var ve iyi bir deneyim sunuyor.

Çipset tarafına baktığımızda, Helio P23’ü görüyoruz. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama özelliği var. İsterseniz aynı anda 2 sim kart takabiliyor ve bir tanesini 4G modunda kullanabiliyorsunuz. Ek olarak, sinyalin zayıf olduğu yerlerde kullanabilmeniz için takılıp çıkarılan anteni de bulunuyor.