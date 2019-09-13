Mynet Trend

Kırılmayan, su geçirmeyen, her koşulda çalışabilen telefon

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 13.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Bazı firmalar , akıllı telefon üretirken “dayanıklılık” unsurunu ön planda tutuyor. İşte Blackview BV9500 Pro da bu nadir ürünlerden bir tanesi.

Kırılmayan, su geçirmeyen, her koşulda çalışabilen telefon

Blackview BV9500 Pro, ilk bakışta yeni nesil telefon olarak adlandırabileceğimiz ürünlerden çok farklı. Ne ince çerçeveleri ne de hafif bir yapısı var. Tam 19mm kalınlığında ve 376 gram ağırlığında. Ama öte yandan, güçlü iskeleti ve yardımcı unsurları sayesinde yaklaşık 2 metre yükseklikten bile düşse bir şey olmuyor, su altında çalışabiliyor, makine yağına ya da çamura düşse bile temizlenip tekrar kullanılabiliyor.

Bu ürün için hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda korkmadan, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir akıllı telefon tanımlaması yapabiliriz. Android 8.1 işletim sistemine sahip olan telefonda 5.7 inç değerde ekran var. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen ekranın FHD+ çözünürlüğü var ve iyi bir deneyim sunuyor.

Çipset tarafına baktığımızda, Helio P23’ü görüyoruz. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama özelliği var. İsterseniz aynı anda 2 sim kart takabiliyor ve bir tanesini 4G modunda kullanabiliyorsunuz. Ek olarak, sinyalin zayıf olduğu yerlerde kullanabilmeniz için takılıp çıkarılan anteni de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 16MP kamera ve bir de bokeh efekti için sensör mevcut. Ön kısımda da selfie’ler için 13MP kamera konumlandırılmış. Pil tarafına baktığımızda ise, 10000mAh değerini görüyoruz. Hızlı şarj destekleyen bu pil, 3.5 saatte tamamen şarj olabiliyor ve hatta kablosuz şarj desteği de sunuyor.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Verilerin güvenliği için 7 tavsiyeVerilerin güvenliği için 7 tavsiye
Merakla beklenen güncelleme yayınlandıMerakla beklenen güncelleme yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dayanıklılık Blackview BV9500 Pro

En Çok Okunan Trend Haberler

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Beşiktaşlı yıldızın mesajlarını ifşa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

18 yaşındaki genci vurdu! Sebebi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

iPhone 11’in çıkış tarihi hakkında ilk sızıntı!

Verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiye

Verilerin güvenliği için 7 tavsiye

Nintendo Switch 9.0.0 güncellemesi bugün yayınlandı

Merakla beklenen güncelleme yayınlandı

Honor 20 : En uygun fiyatlı amiral gemisi

Honor 20 : En uygun fiyatlı amiral gemisi

Google Play Pass sistemini çok yakında duyuracağını açıkladı

Google duyurdu! Çok yakında...

Bu bir tıraş makinesi mi?

Yeni iPhone tartışma yarattı! Bu bir tıraş makinesi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.