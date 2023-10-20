Kırklareli'nde ilkokul öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı

Kırklareli Mustafa Dalcalı İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, okullarında Gazze için yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler Gazze'de Kızılay kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Okul Müdürü İbrahim Erginsoy ile birlikte Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığına teslim etti.

Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç, öğrencilere bağışları nedeniyle teşekkür etti.

Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını ifade eden Göç, 7'den 70'e herkesi Gazze halkına yardımda bulunmaya çağırdı.

Kampanya düzenleyerek harçlıklarını birleştiren öğrencileri tebrik eden Göç, "Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük. Koca yürekli kardeşlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

