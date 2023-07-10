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Kırkpınar’ın başpehlivanı Zeybek’e coşkulu karşılama

10.07.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki 662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne final müsabakasında İsmail Balaban’ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’ın geleneklerini yerine getirdi.

Zeybek, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Zeybek, taraftarlarının omzunda bir süre taşındı.

Zeybek, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.

Tarihi Saray Hamamı’na giden Zeybek, hamam girişinde imam tarafından Kuran’ı kerim ile karşılandı. Kuran’ı kerimi alan Zeybek ile beraberindekiler daha sonra dua okudu.

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