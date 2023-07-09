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  4. Kırkpınar tarihinde ilk! Tam 2.5 saat boyunca güreştiler

Kırkpınar tarihinde ilk! Tam 2.5 saat boyunca güreştiler

09.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde havanın kararmasıyla ışıklar yakılarak 2,5 saat süren nefes kesen güreş izleyenleri hayran bıraktı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ikinci gün, başaltı kategorisindeki pehlivanların dördüncü tur müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması puanlama güreşine gitti. İki güreşçi puanlama güreşinde uzun süre yenişemedi. Günün geceye döndüğü dakikalarda er meydanının ışıkları yakıldı ve güreş böyle devam etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren güreşi rakibinin sırtını yere getirerek puan alan Bekir Eryücel kazandı.

KIRKPINAR TARİHİNDE İLK YAŞANDI

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Karşılaşmanın sonunda Eryücel'in antrenörleri, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük coşku yaşadı. Eryücel rakibi Pala'yı tebrik ederken, iki güreşçi yere yatıp dakikalarca dinlendi. Yıldıray Pala bir süre sağlık ekiplerinin kontrolünde yerde dinlenmeye devam etti. Kırkpınar tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir müsabaka yaşanmış oldu.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN KİM OLACAK?

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı için final güreşi saat 17.30'da yapılacak.


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