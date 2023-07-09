Kırkpınar tarihinde ilk! Tam 2.5 saat boyunca güreştiler

Sarayiçi Er Meydanı'nda ikinci gün, başaltı kategorisindeki pehlivanların dördüncü tur müsabakalarıyla sona erdi.

Müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, Yıldıray Pala ve Bekir Eryücel'in karşılaşması puanlama güreşine gitti. İki güreşçi puanlama güreşinde uzun süre yenişemedi. Günün geceye döndüğü dakikalarda er meydanının ışıkları yakıldı ve güreş böyle devam etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren güreşi rakibinin sırtını yere getirerek puan alan Bekir Eryücel kazandı.

KIRKPINAR TARİHİNDE İLK YAŞANDI

Karşılaşmanın sonunda Eryücel'in antrenörleri, yakınları ve sporcu arkadaşları büyük coşku yaşadı. Eryücel rakibi Pala'yı tebrik ederken, iki güreşçi yere yatıp dakikalarca dinlendi. Yıldıray Pala bir süre sağlık ekiplerinin kontrolünde yerde dinlenmeye devam etti. Kırkpınar tarihinde ilk kez bu kadar uzun süren bir müsabaka yaşanmış oldu.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN KİM OLACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı için final güreşi saat 17.30'da yapılacak.



