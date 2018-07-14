Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 hakem görevden alındı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu olduğunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiğini hatırlattı.

Recep Kara'ın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara'nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil" ifadelerini kullandı

Güreş karşılaşmasının ardından Recep Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkında verilen kararın haksız ve yanlı olduğunu, bir daha Kırkpınar'a gelmeyeceğini söylemişti.

