YEMEK

Kırlardan toplanıyor! Pastırmayla pişince tadından yenmiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türküsü kadar lezzetiyle de meşhur vitamin kaynağı madımak otunu toplamak için Yozgat’ta kadınlar kırların yolunu tuttu.

Kırlardan toplanıyor! Pastırmayla pişince tadından yenmiyor

İç Anadolu kültürünün lezzetleri arasında yer alan ve doğada kendiliğinden yetişen madımak otunu toplamak için kadınlar büyük emek harcıyor. Kır ve harmanlara madımak otu toplamak için gelen kadınlar, ellerinde bıçaklarla madımak otunu tek tek topluyor. Topladıkları otu birkaç kez yıkayıp süzüp satırla kıyıyor.

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Kıyma işleminden sonra pişirme işlemine geçen kadınlar, ilk önce tencerede kaynayan suya madımağı atıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyor. Madımak ocakta pişerken içine bulguru ve tuzu atılıyor. Küçük bir tavada madımağın yağı eritiliyor, ince ince doğranan sarımsak ve soğan pastırma ile tavada kavrulduktan sonra bu karışım madımağın içine ekleniyor.

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Daha sonra tencerenin kapağı kapatılıp madımak suyunu çekene kadar 1 saat kadar pişmeye bırakılıyor. Madımak yemeği piştikten sonra sarımsaklı yoğurt ve yufka ekmek ile İç Anadolu insanının sofralarındaki yerini alıyor.

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Madımak otu toplandıktan sonra taze tüketildiği gibi konservesi yapılarak buzdolabında saklanmak üzere kışın da tüketilebiliyor. Ayrıca İç Anadolu kadınları doğada kendiliğinden yetişen madımak bitkisini toplayıp satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Madımak otu pazarda 15 liradan satışa sunuluyor.

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İlkbahar mevsiminin gelmesiyle köylerde harman yerlerinde madımak otunu topladıklarını söyleyen Döndü İnci, madımak yemeğinin sofralarla buluşma aşamasını anlattı.

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Madımak otunun büyük bir zahmetle toplanıp yemek haline getirildiğini belirten İnci, madımak yemeğinin yoğurt ve yufka ekmekle sunumunun yapıldığını söyledi.

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