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Kirli Sepeti ne zaman başlayacak, hangi gün? FOX TV Kirli Sepeti oyuncuları kimler, konusu ne?

18.09.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirli Sepeti dizisinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak ediliyor. İlk tanıtımı yayınlanan Kirli Sepeti dizisi yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken Kirli Sepeti'nin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun gibi isimler yer alıyor. Peki, Kirli Sepeti ne zaman başlayacak, hangi gün? FOX TV Kirli Sepeti oyuncuları kimler, konusu ne?

Krili Sepeti dizisi oyuncuları ve konusu gibi detaylar araştırılmaya başladı. Yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu'nun oturduğu dizi, MEYAPIM imzası taşımaktadır. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Kirli Sepeti'nin yapımcılığını Fatih Aksoy üstlenmektedir. İşte yeni dizi Kirli Sepeti hakkında detaylı bilgiler...

KİRLİ SEPETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Bir aşağıdakiler, yukarıdakiler hikayesi..." sloganıyla ilk tanıtımını yayınlayan Kirli Sepeti dizisi 24 Eylül 2023 Pazar akşamı FOX TV'de başlayacak.

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KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında, Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç, Devrim Yakut, Deniz Sarıkaş, Bestemsu Özdemir ve Aleyna Özgeçen yer almaktadır.

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KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...


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FOX kirli sepeti Oyuncu

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