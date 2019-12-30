Kırmızı et zararlı mı? Uzmanlardan ciddi açıklama geldi

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, kalp damar tıkanıklığında sigara, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörleri bile beslenmeden sonra geldiğini belirterek, "Beslenmeye bu kadar önem verilmesinin nedeni insülin direnci, şeker hastalığı, kolesterol, tansiyon yüksekliği gibi diğer pek çok risk faktörünün asıl nedeni olmasıdır. Az yağlı bitkisel beslenme uygulayarak kalp krizi riskinizi sıfırlayabilirsiniz" dedi.

Op. Dr. Orhan Rodoplu, sözlerine şöyle devam etti: "Başta kırmızı et olmak üzere hayvansal proteinler ise kolesterolü, şeker ve kan demir seviyesini yükselterek kalp krizi riskini artırır. 292 bin kişinin 10 yıl süre ile takip edildiği bir çalışma kırmızı ette bulunan demir molekülünün kalp krizi riskini yüzde 57 artırdığını gösterdi. Aslında demir yalnız kırmızı ette değil, bitkilerde de vardır. Ancak bitkisel demir, kalp krizini artırmaz. Kırmızı etten emilen demir, kolesterolün oksidasyonuyla damar çeperinde plakların oluşumuna katkıda bulunur. Sigara içmeyen fiziksel olarak aktif bir yaşam süren ve az yağlı bitkisel beslenen bir insanda şeker hastalığı da, damar tıkanıklığı da ortaya çıkmaz" dedi.