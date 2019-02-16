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Kırmızı iPhone Xs geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

Apple’ın 25 Mart 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte kırmızı iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini tanıtması bekleniyor. Peki, kırmızı iPhone Xs hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Kırmızı iPhone Xs geliyor!

Cupertinolu teknoloji devinin uzun bir süredir Mart ayında etkinlik düzenleyeceği konuşuluyordu. Bu söylentileri doğrular sızıntılar gelmiş ve etkinlik için 25 Mart tarihi işaret edilmişti. Apple’ın bu etkinlikte AirPods 2, AirPower, video ve oyun aboneliklerini tanıtması bekleniyordu. Bugün gelen bilgiler ise iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in yeni renk seçeneğinin geleceği yönünde.
iPhone 7 ile 2017 senesinde yine Mart aylarında duyurulan kırmızı renk seçeneği bu sefer iPhone Xs modellerine gelecek. Ancak bu sefer bu modeller dünya genelinde satışa sunulmayacak. Çin kırmızısı olarak isimlendirilen bu model isminden de belli olacağı gibi Çin’de satışa sunulacak.

Apple’ın Çin pazarında, Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi firmaların karşısında kan kaybetmesinin önüne bu hamlenin geçemeyeceği ortada. Ancak Apple, Çin’e özel sürüm yayınlayarak Çin’deki kullanıcıların gönlünü almaya çalışacak gibi görünüyor.

Muhtemelen kırmızı renkli iPhone Xs modellerinin baz modeli 128 GB’tan başlayacaktır. Bakalım Cupertinolu firma bu hamlesi ile Çin’deki satışlarını arttırabilecek mi?

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iPhone Apple Kırmızı iPhone Xs

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