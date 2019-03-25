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Kırmızı ışıkta insanlar geçti, o bekledi

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kırmızı yanan yaya geçidinde bekleyen köpek, kurallara aldırmadan geçen insanlara örnek oldu.

Balıkesir'de akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından amatör kamerayla çekilen görüntüler büyük ilgi gördü.

Salih Tozan kavşağı üzerinde yayalara kırmızı yanmasına rağmen, vatandaşların beklemeyip geçtiği ışıklarda bir köpeğin beklemesi görenleri şaşırttı.

Görüntülerde yayalara kırmızı yanmasına rağmen vatandaşların kurallara riayet etmediği görülürken, köpeğin ise yeşil ışığın yanması sonrası hareket etmesi görenleri şaşırttı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik ışıkları köpek

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