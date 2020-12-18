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Kırmızı Kamyon dizisinde itfaiyecilerin hikayesi anlatılacak! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

18.12.2020 21:23 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Kamyon dizisinde itfaiyecilerin hikayesi anlatılacak! Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler?

Türkiye'de ilk defa hayata geçecek ve itfaiyecilerin hayatlarını konu alan Kırmızı Kamyon dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Kamyon dizisi yeni yılda Show TV ekranlarında olacak. Peki Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İtfaiyecilerin hayatları, aşkları, mutlulukları, kırgınlıkları ve birbirleri arasındaki müthiş bağı konu alan Kırmızı Kamyon dizisinde aksiyon sahneleri de gerçek hikayelere dayandırılarak hazırlanıyor.

Senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın yazdığı, idari yapımcılığını Tolga Değirmenci'nin yaptığı ve yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu Kırmızı Kamyon televizyon izleyicisinin bugüne kadar hiç görmediği itfaiye dünyasının kapılarını aralıyor ve kalplere dokunabilmek için gün sayıyor.

itfaiye

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan ve Deniz Hamzaoğlu'nun yer aldığı dizinin kadrosuna son olarak iki usta oyuncu; Ogün Kaptanoğlu ve Timur Ölkebaş da dahil oldu.

Çok yakında çekimlerine başlanacak dizi dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciye yeni bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Kerem Çatay ve Suavi Doğan'ın ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu seçimleri devam ediyor. Kırmızı Kamyon çok yakında Show TV'de.

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