Son Yaz dizisinden 2. fragman yayınlandı! Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Son Yaz'ın başrollerini paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay , Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor. Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor.

Son Yaz'ın Ege’nin renkleri ve havasını yansıtan ilk tanıtımından sonra gelen ikinci tanıtımı merak dozunu bir kat daha artırarak izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin hikayesine dair ipuçlarının ve dikkat çekici sahnelerin yer aldığı tanıtım sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Son Yaz dizisi Ocak ayında Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın

bizzat koruması.



Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.



Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.



Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.



Son Yaz çok yakında FOX’ta.

