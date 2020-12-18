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Son Yaz dizisinden 2. fragman yayınlandı! Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın yeni dizisi Son Yaz ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

18.12.2020 22:21 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Son Yaz'dan 2. fragman yayınlandı. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da devam eden Son Yaz dizisinde Ali Atay ve Alperen Duymaz başrollerde oynuyor. Leyla ile Mecnun'daki rolüyle hafızalara kazınan Ali Atay, bu defa çok farklı bir rolle ekranda olacak.

Son Yaz'ın Ege’nin renkleri ve havasını yansıtan ilk tanıtımından sonra gelen ikinci tanıtımı merak dozunu bir kat daha artırarak izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin hikayesine dair ipuçlarının ve dikkat çekici sahnelerin yer aldığı tanıtım sosyal
medyada yine adından söz ettirdi. Son Yaz dizisi Ocak ayında Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Son Yaz_Tanıtım (2)

Son Yaz'ın başrollerini paylaşan Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’a; Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
Son Yaz (1)
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor.
Son Yaz_Tanıtım (3)

SON YAZ DİZİSİ KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.

Son Yaz_Tanıtım (1)

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Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın
bizzat koruması.
Son Yaz (6)
Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.  Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Son Yaz (2)
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Son Yaz (2)
Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

Son Yaz (3)
Son Yaz çok yakında FOX’ta.

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