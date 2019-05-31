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Kırmızı listede! Köye gelen vaşak çok yakından görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir köyde evlerin yakınına kadar gelen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulanan bir vaşak, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülenirken, kendisini çeken kişiye de bakan vaşak, daha sonra ormanlık alana doğru gitti.

Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler (IUCN) kapsamında kırmızı listede yer alan vaşak, merkeze bağlı Batman köyünde yaşayan İlhan Polat'ın evine yakın bölgeye geldi.

Vaşağı gören Polat, cep telefonu ile hayvanı görüntülemeyi başardı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken vaşak, bir süre kendisini görüntüleyen Polat'a baktıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

"BİZDEN KAÇMADI"

İlk kez vaşak gördüğünü belirten İlhan Polat, "Bizden kaçmadı. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum. Bunların korunarak gelecek nesillerin de görmesi sağlanmalı" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli vaşak

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