Kırmızı listede! Köye gelen vaşak çok yakından görüntülendi

Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler (IUCN) kapsamında kırmızı listede yer alan vaşak, merkeze bağlı Batman köyünde yaşayan İlhan Polat'ın evine yakın bölgeye geldi.

Vaşağı gören Polat, cep telefonu ile hayvanı görüntülemeyi başardı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken vaşak, bir süre kendisini görüntüleyen Polat'a baktıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

"BİZDEN KAÇMADI"

İlk kez vaşak gördüğünü belirten İlhan Polat, "Bizden kaçmadı. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum. Bunların korunarak gelecek nesillerin de görmesi sağlanmalı" dedi. (İHA)





