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Kırmızı Oda 19. son bölüme Kumru'nun acı oldu hikayesi damga vurdu! Kırmızı Oda ve Aslıhan Gürbüz sosyal medyayı salladı

09.01.2021 02:31 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 8 Ocak Cuma akşamı 17. son bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın son bölümüne Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri damga vurdu. Sevdiği erkek tarafından kumar borcu nedeniyle fuhuşa sürüklenen Kumru'nun hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. Kırmızı Oda ve Kumru'nun acı dolu hikayesi sosyal medyayı da salladı.

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. son bölümünde, Doktor Hanım'ın danışanı olan Kumru'nun hikayesi herkesi etkiledi.

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Sevdiği adam Yavuz tarafından kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru'nun sırları ortaya çıktı. Kumru yaşadığı acı dolu anları gözyaşları içinde Doktor Hanım'a anlattı. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam yüzünden fuhuşa sürüklenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyunu Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda'daki performansıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde, Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım’la paylaşırken; Can’ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım’ın kapısını çalar ve babası Erhan’ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru’ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz’un (Bora Koçak) peşine düşer.

KIRMIZI ODA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin 15 Ocak Cuma ekrana gelecek olan 20. yeni bölüm fragmanı TV8 tarafından henüz yayınlanmadı.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın 8 Ocak 2021 tarihli yeni bölümü yine nefes kesti. Yayınladığı ilk bölümünden bu yana tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ve reytinglere damga vuran Kırmızı Oda dizisinin 8 Ocak 2021 tarihli 19. bölümü sizlerle... İşte Kırmızı Oda'nın 8 Ocak 2021 tarihli yeni bölümü.

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