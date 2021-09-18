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Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda'nın karanlık sırrı ortaya çıkıyor

18.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonuyla ekranlara iddialı bir dönüş yapan Kırmızı Oda dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, acılarını inatla örten Süveyda ve annesi, doktor hanıma kalbini açacak.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda'nın karanlık sırrı ortaya çıkıyor

TV 8'in izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'nın, 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, çocukken yaşadığı cinsel istismarı ısrarla gizleyen Süveyda'nın, doktor hanım sayesinde acılarıyla nasıl yüzleştiğine tanık olacağız. Derya'nın ise hapisten çıkacak olan annesine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

SÜVEYDA'NIN KARANLIK GEÇMİŞİ

İlayda Alişan'ın hayat verdiği Süveyda karakteri, bilinçli bir ailede yetişmiş olsa da, kendisini dış dünyanın kötülüklerinden koruyamamıştır. Süveyda, çocukluğunda başına gelenleri sır gibi saklıyordur. İhtiyacı olmadığı halde çalma alışkanlığıyla annesini bıktıran Süveyda, kendisini bir anda doktor hanımın odasında bulur. Derya ise babası, annesi tarafından öldürtülmüş bir kız çocuğu olmanın sancılarını her yaşta hissetmiştir. Üstelik Derya'nın doktor hanımla tanışıklığı, çok eskiye dayanmaktadır.

İşte Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı:

KIRMIZI ODA 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rezzan, olmayan varlıklar gördüğünü iddia ederek ailesini çaresiz bırakır.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Rezzan, her hareketinin kayıt altına alındığını ve televizyonda yayınlandığını düşünerek, hayatını kendisine zindan ediyordur.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Rezzan'ın ailesi, çareyi profesyonel bir destek almakta bulur.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Derya, babasına aşık bir kız çocuğu olarak büyümüştür.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Ancak Derya'nın hayatı, annesi yüzünden bir anda kararır.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Derya'nın annesi, eşini aldattığı yetmezmiş gibi, bir de ölümüne sebep olur.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Babası, öz annesi tarafından öldürülen Derya, bu acıyla yıllarca boğuşur ancak bir çözüm bulamaz.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Seslere verdiği aşırı tepki nedeniyle, kendisini doktor hanımın karşısında bulur.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Süveyda ise bilinçli bir anne-baba ile büyüyen, her istediği önüne serilen bir kız çocuğuyken, evden kaçtığı gece başına gelenler yüzünden hayatı değişir.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

İhtiyacı olmadığı halde çalma dürtüsü gösteren Süveyda'nın annesi, kızının skandallarına daha fazla dayanamayarak doktor hanıma başvurur.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

Süveyda, ilk etapta kapalı bir kutu olsa da, doktor hanımla bağları gittikçe güçlenecektir.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda dizisi, Manolya Psikiyatri Kliniği'ne başvuran hastaların ruhlarında açılan yaralar ve iyileşme yolculuklarını konu alıyor.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda dizisinin çekimleri için genellikle Beykoz, Beyoğlu ve Üsküdar ilçeleri tercih ediliyor.

Kırmızı Oda 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Süveyda, acılarıyla yüzleşiyor


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı Ayça Bingöl Binnur Kaya İlayda Alişan
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