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  4. Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne olacak?

Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne olacak?

03.10.2020 01:57 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisi 5. bölümüyle 2 Ekim Cuma akşamı TV8'de ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan dizinin son bölümünde ünlü Emre Kınay, Ahmet rolüyle katıldı. Kırmızı Oda dizisinin 6. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Kırmızı Oda yeni bölümde Doktor Hanım'ın telefonda Meliha'yı durdurmaya çalışması dikkat çekiyor. Peki Kırmızı Oda'da Meliha'ya ne olacak? İşte Kırmızı Oda 6. yeni bölüm fragmanı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 2 Ekim Cuma akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda'nın 9 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ahmet'in itirafları dikkat çekiyor. Ahmet, "Ben bazı kararlar aldım ve bu kararlar karımı kanser yaptım" diyor. Diğer yandan ise Meliha'nın gidişi Doktor Hanım'ı telaşlandırıyor.

emrekınay

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın beşinci bölümünde; Alya’nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye’nin kapısını çalıyor.

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