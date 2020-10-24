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Kırmızı Oda 8. son bölüme Garip ve Doktor Hanım sahnesi damga vurdu! Celil Nalçakan sosyal medyada gündem oldu

24.10.2020 01:00 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 8. bölümüyle ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan ve Binnur Kaya'nın başrollerde oynadığı Kırmızı Oda'nın son bölümüne Deniz Hamzaoğlu ve Celil Nalçakan oyunculuklarıyla damga vurdu. Doktor Hanım'ın yeni danışanları olan Garip ve Salih'in hikayeleri seyirciyi etkiledi. Doktor Hanım'ın Garip'e söylediği "Sen kimsin can almayı kendine hak görüyorsun?" sözleri ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 23 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda son bölümünde Garip rolüyle Celil Nalçakan ile Salih rolüyle Deniz Hamzaoğlu da rol aldı.

KIRMIZI ODA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kırmızı Oda son bölümde tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip'in şiddet yanlısı sözlerine kızan Doktor Hanım "Bir insanı öldürmenin hiçbir haklı sebebi olamaz. Sen kimsin can almayı kendine hak görüyorsun?" ifadelerini kullandı. Binnur Kaya ve Celil Nalçakan'ın bu sahneleri sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.
İşte Twitter'da Kırmızı Oda paylaşımlarından bazıları:

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.

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