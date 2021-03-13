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Kırmızı Oda'dan Masumlar Apartmanına transfer iddiası!

13.03.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'dan Masumlar Apartmanına transfer iddiası!

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisine TV8'in ekranları kasıp kavuran Kırmızı Oda dizisinden transfer gerçekleştirileceği öne sürüldü. İddiaya göre Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Hanım, konuk olarak Masumlar Apartmanı dizisine transfer oldu.

Yayınlandıkları ilk günden bugüne kadar hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük başarılar elde edip popüler olan OGM Pictures'ın Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizisi hakkında ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

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Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan Kırmız Oda ve Masumlar Apartmanı dizileri için izleyenleri şaşırtacak sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi 25. bölümü ile geçtiğimiz günlerde ekrana getirildi.

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İNCİ'NİN BAHSETTİĞİ PSİKİYATR O MU?

Masumlar Apartmanı 25. bölümünde; psikiyatr krizi yaşandı. İnci, Han'ın çocukluktan bu yana yaşadığı travmaları öğrenir ve kağıt-çöp toplamasına engel olmak ister. İnci, bir psikiyatrist bulur ve Han'ı yönlendirmek ister. İnci, Han'a bu teklifi yaparken, "Psikiyatr kadın, yeri de Taksim'de" ifadelerini kullanıyor.

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İnci'nin sözlerinin ardından Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım karakterine hayat veren Binnur Kaya'nın Masumlar Apartmanı dizisine konuk olacağı iddiaları gündeme geldi. Binnur Kaya, OGM Pictures'in çektiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Doktor Hanım karakteriyle konuk olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 TV8 Kırmızı Oda dizisi Masumlar Apartmanı dizisi Binnur Kaya
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