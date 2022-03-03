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Kırmızı Oda dizisi hakkında dava açıldı!

03.03.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında 2 sezon boyunca yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü.

Kırmızı Oda dizisi hakkında dava açıldı!

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 61. bölümüyle final yaparak ekrana veda etmişti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

KENDİ KİTABINDAN ALINTI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu ve dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra’nın (Öteki adıyka Şerhrazat) 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesini anlattığı “Tahran’ın Kırmızı Sirenleri” adlı kitabından alındığını öne sürdü.

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100 BİN TL MADDİ TAZMİNAT

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve tv8’e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
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