Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'dan sonra Melis Birkan da katıldı

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde yeni bölüme sürpriz isimler seyirci karşısına çıkacak.

MELİS BİRKAN VE ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DA

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'ya geçtiğimiz sezon damga vuran Delikanlı Sadi geri dönüyor. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi, uzun bir aranın ardından yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalıyor.



Dizinin 58. bölümünden itibaren, Petekkaya'nın yanı sıra Nazgül karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil oluyor.

Kırmızı Oda, yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de TV8'de.

