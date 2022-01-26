MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'dan sonra Melis Birkan da katıldı

Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'dan sonra Melis Birkan da katıldı

26.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan başrolünü Binnur Kaya'nın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümüne sürpriz isimler dahil olacak. Dizide Delikanlı Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönerken, kadroya ünlü oyuncu Melis Birkan da katılıyor.

Kırmızı Oda dizisine Erkan Petekkaya'dan sonra Melis Birkan da katıldı

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde yeni bölüme sürpriz isimler seyirci karşısına çıkacak.

MELİS BİRKAN VE ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DA

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'ya geçtiğimiz sezon damga vuran Delikanlı Sadi geri dönüyor. Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi, uzun bir aranın ardından yeniden Doktor Hanım'ın kapısını çalıyor.
delikanlı sadi kırmızı oda erkan petekkaya
Dizinin 58. bölümünden itibaren, Petekkaya'nın yanı sıra Nazgül karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil oluyor.

Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'ya geri döndü! Kırmızı Oda 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandıErkan Petekkaya, Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'ya geri döndü! Kırmızı Oda 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

oyuncu-melis-birkan-in-yeni-meslegi-sasirtti-13774505_2328_amp

Kırmızı Oda, yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de TV8'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Üç Kuruş'a bomba transfer! Dengeleri değiştirecek yeni isimÜç Kuruş'a bomba transfer! Dengeleri değiştirecek yeni isim
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya Melis Birkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.