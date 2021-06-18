Kırmızı Oda'nın delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı: Sadi adam gibi adam

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırmaya başlamıştı. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle olan diyalogları dikkat çeken, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri seyirci sevilince dizideki rolü uzatılmıştı.

"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanmıştı. Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZDE DİZİ YAPAN ADAM..."

Acun Ilıcalı ise, Survivor 2021'de ada konseyinde yaptığı konuşmada isim vermeden Erkan Petekkaya'yı eleştirmişti. Ilıcalı, "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullanmıştı.