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Kırmızı Oda'nın delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı: Sadi adam gibi adam

18.06.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da 'delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya diziye veda etti. Kırmızı Oda'nın sevilen karakteri Sadi, dizinin son bölüm fragmanında da yer almamıştı. Instagram'dan veda mesajı paylaşan Erkan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istedigimiz adam gibi adam " notunu yazdı.

Kırmızı Oda'nın delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı: Sadi adam gibi adam

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandırmaya başlamıştı. Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle olan diyalogları dikkat çeken, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri seyirci sevilince dizideki rolü uzatılmıştı.

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"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanmıştı. Kırmızı Oda'da oynayan Erkan Petekkaya ise cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürmüştü.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.

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"BİZDE DİZİ YAPAN ADAM..."

Acun Ilıcalı ise, Survivor 2021'de ada konseyinde yaptığı konuşmada isim vermeden Erkan Petekkaya'yı eleştirmişti. Ilıcalı, "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu gelişmelerin ardından ise Kırmızı Oda'daki Sadi karakterinin diziye veda ettiği ortaya çıktı. Kırmızı Oda'nın sezon finali fragmanında Sadi'nin görüntüleri de yer almadı.

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ERKAN PETEKKAYA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Instagram hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti. Set ekibiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağolun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istedigimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

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KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir.

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Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Acun Ilıcalı Binnur Kaya Erkan Petekkaya
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