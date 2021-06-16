Kırmızı Oda sezon finalinde Merve Dizdar sürprizi! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Doktor Hanım'a geliyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak.

GÜLBEN, DOKTOR HANIM'A GELİYOR

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Kırmızı Oda'nın sürprizlerle dolu sezon finaline, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren başarılı oyuncu Merve Dizdar konuk olacak.

Kırmızı Oda dizisinde Gülben'in hikayesinin yeni sezonda da devam etmesi bekleniyor. Aynı yapım şirketine ait iki dizinin yeni sezonunda ise ortak sahnelerin yer alacağı iddia edildi.



