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Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

03.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, her hafta sıra dışı hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla evlerimize konuk oluyor. Dizide canlandırdığı 'Delikanlı Sadi' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Erkan Petekkaya'nın eşi doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Kırmızı Oda dizisine geri dönen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak bir hayat süren eşi Didem Petekkaya'ya bakın!

1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlı. İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalışan Petekkaya, 1998 yılında yer aldığı Güzel Günler dizisiyle ekran macerasına adım attı. Aynalı Tahir, Bedel, Japonyalı Gelin, Serseri, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi güçlü projelerde rol alan Erkan Petekkaya, şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiriyor.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Dizide 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Erkan Petekkaya'nın 'Cem Cano' adında bir oğlu var.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Petekkaya'nın gözlerden uzak bir hayat süren eşi Didem Petekkaya, kendine has güzelliğiyle, sosyal medyada övgü dolu yorumlar alıyor.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Erkan Petekkaya, 19 yıllık eşiyle pozlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya
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