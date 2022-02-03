Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi duru güzelliğiyle büyüledi!

Kırmızı Oda dizisine geri dönen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak bir hayat süren eşi Didem Petekkaya'ya bakın!

1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakırlı. İstanbul'da büyüyen ünlü oyuncu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Devlet tiyatrolarında kadrolu olarak çalışan Petekkaya, 1998 yılında yer aldığı Güzel Günler dizisiyle ekran macerasına adım attı. Aynalı Tahir, Bedel, Japonyalı Gelin, Serseri, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi güçlü projelerde rol alan Erkan Petekkaya, şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiriyor.

Dizide 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

2003 yılında Didem Petekkaya ile dünyaevine giren Erkan Petekkaya'nın 'Cem Cano' adında bir oğlu var.

Petekkaya'nın gözlerden uzak bir hayat süren eşi Didem Petekkaya, kendine has güzelliğiyle, sosyal medyada övgü dolu yorumlar alıyor.

Erkan Petekkaya, 19 yıllık eşiyle pozlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



