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Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan veda mesajı! Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?

16.10.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan veda mesajı! Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?

Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen son bölümünde Meliha karakteri diziye veda ediyor. Kırmızı Oda'da Meliha'yı canlandıran başarılı oyuncu Evrim Alasya ise diziden ayrıldı. Evrim Alasya Instagram hesabından Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yaptı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Cem Karcı'nın, senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt'un üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda ediyor.

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Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Alasya veda paylaşımında, "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağolsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" notunu yazdı.

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EVRİM ALASYA KIRMIZI ODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Senaryo gereği Evrim Alasya diziye konuk oyuncu olarak katılmıştı. Meliha'nın Kırmızı Oda macerası ise 7 bölüm sürdü. Ünlü oyuncu, yeni dizi Şahmeran'da başrol oynayacak.

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